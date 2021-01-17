Шерстяные трусы Шепелева взбудоражили поклонниц

Москву одолел жуткой мороз. Третий день подряд на термометрах скачут показатели от -13 до -20 градусов по Цельсию. Даже звездам российского шоу-бизнеса приходится бороться с суровой зимой. Вот и Дмитрий Шепелев поведал общественности, как справляется с холодами.

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