Шерстяные трусы Шепелева взбудоражили поклонниц

Телеведущий похвастался полезными обновками в личном блоге в "Инстаграм". Мужчина признался, что не выходил за порог дома без утепленного шерстью термобелья, которое он приобрел на случай сильных морозов.
Похоже, настало подходящее время для того, чтобы Дмитрий Шепелев смог надеть трусы с начесом. Экс-супруг Фриске признался, что в такую погоду каждый выход на улицу становится серьезным испытанием.
Однако, если вы правильно подберете теплую одежду, то никакие холода не испортят вашу прогулку. Именно такого принципа придерживается Шепелев. По словам шоумена, ко всему можно привыкнуть, главное – заранее подготовиться.
"На Дмитрии: трусы с шерстью, термобелье, штаны с начесом, свитер-водолазка шерстяная, шапка вязаная, ботинки на толстои? подошве, пуховик, перчатки – все собственность модели", – подшутил ведущий.
Стоит отметить, что многочисленная публика весьма противоречиво отреагировала на публикацию артиста. Нашлись и те, кто отнесся к рассказу о трусах как к "неуважению к подписчикам". И окрестил его публикацию "выпендрежкой".
Несмотря на негативные комментарии, большинство все же поддержало Дмитрия. Подписчики добавили, что синие трусы с шерстью – это круто и актуально.
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