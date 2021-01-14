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Шоу-бизнес

"Простите меня, люди русские": опозорившемуся Шепелеву пришлось отбиваться от травли

Дмитрий Шепелев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
На Дмитрий Шепелева обрушилась волна негатива за безграмотность. В свою очередь телеведущий высмеял слишком строгих критиков.
прочитано 925 раз

Шоумен записал видеообращение ко всем недовольным в "Инстаграм". Он напомнил, что ранее опубликовал пост в своем микроблоге, где рассказывал о преимуществах отдыха на Мальдивах.

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 Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

Оказалось, что в тексте Дмитрий Шепелев допустил ошибку, которую заметили внимательные подписчики. На него посыпались нападки. "Я недавно опубликовал пост, в котором очень неаккуратно написал о том, что "часы ложатся". Что тут началось… На меня налетели русофилы и давай править", – поделился ведущий.

Дмитрий Шепелев отметил, что у него такое ощущение, что пол страны читает за завтраком словарь Ожегова. "Простите меня, люди русские, я сам не местный", – с иронией извинился шоумен.

Напомним, ранее многие россияне осудили Дмитрия Шепелева за то, что он хочет продать долю сына в квартире Жанны Фриске. После смерти певицы в собственности ее родных осталась ее элитная недвижимость, треть которой принадлежит наследнику певицы и телеведущего Платону. Стоимость части жилплощади оценивают в 15 миллионов рублей.

Решение Дмитрия Шепелева повергло в шок родителей Жанны Фриске. Они подали запрос в суд, чтобы запретить экс-возлюбленному дочери отчуждение доли. Однако Хамовнический суд, как указано на сайте, вернул иск на основании того, что "дело неподсудно данному суду".

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Автор: 14 января 2021, 20:29 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Татьяна
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Гость
Автор, ты-то хоть знаешь, как пишется- полстраны,пол-страны или пол страны?Грамотей...стыдобище..филолог воронежский, из региона...
Не знает он , конечно, это для него слишком сложно - полстраны, пол-яблока, полчаса. Диплом журналиста, как и другие дипломы, в том числе и диплом врача , легко можно приобрести. Так что, наличие грамматических ошибок в СМИ уже давно перестало удивлять. Очень обидно за русский язык. Очень обидно, что процесс оболванивания молодого поколения стремительно несётся вперёд.
Гость
Ответить
Автор, ты-то хоть знаешь, как пишется- полстраны,пол-страны или пол страны?Грамотей...стыдобище..филолог воронежский, из региона...
1

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