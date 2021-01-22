Биполярка и вина матери: психолог проанализировал пьяное видео Бузовой после расставания с Давой

Ольга Бузова рассталась с Давидом Манукяном. Певица снова потерпела любовную неудачу, как это было в отношениях с футболистом Дмитрием Тарасовым. Психолог Марина Гладышева объяснила варианты сценариев отношений звезды, которые она повторяет в своей жизни снова и снова.

Ольга Бузова играет жертву и тирана одновременно. Она "выращивает" своего мужчину, о котором до встречи с ней мало что известно. А потом становится его жертвой. Этот сценарий Бузова отыгрывает на своем пути снова и снова, как будто повторяя опыт своих родителей.

Происходит это на подсознательном уровне. Однако в случае Ольги Бузовой все возможно изменить, как только она изменит свой сценарий. Речь идет прежде всего о характере, а не о психических состояниях человека. Об этом рассказала в беседе с "Дни.ру" психолог, коуч Марина Гладышева, котора посмотрела утренне видео Ольги Бузовой и проанализировала его. По мнению специалиста, певица играет две роли одновременно, но говорить о "биполярке" рано. Это к ней не относится.

"У биполярного расстройства есть свои признаки, и только по одному из них говорить о биполярном невозможно. Это определенный тип поведения, или характера. Но то, что такие шаблоны пришли к ней от родителей, сказать можно и проследить этот же сценарий по ее маме", – поведал специалист.

По словам Марины Гладышевой, успешным женщинам очень сложно строить взаимоотношения с мужчинами. Для нормальных отношений найти мужчину, успешнее ее. Только с мужчиной успешнее себя она может строить отношения. Но либо у таких мужчин уже есть женщина, либо он ищет женщину слабее себя. И когда женщина растет, становится еще более успешной, партнеры начинают соревноваться. А мужчине догонять ее сложно. Тогда он начинает обесценивать свою женщину. У них начинается борьба, женщина не понимает, как встать в женскую позицию. Отношения начинают рушиться.





"Ольга Бузова успешна. И в этом как плюс, так и минус ее. Вот Даву мы до знакомства с ней не знали, мы ничего о нем не слышали. Он за счет Оли очень вырос. Она в него вложилась, помогла ему расти. Она его тащила, прокачивала. Потом у него начались какие-то свои проекты. Его стали куда-то приглашать. Как только он отвалился от нее, отцепился, начались проблемы", – добавила Марина Гладышева.





Ранее "Дни.ру" сообщали, что Давида Манукяна заподозрили в связи с его партнершей по "Танцам со звездами" Дарьей Палей.