Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Тяжелое и трагичное расставание: обнародованы шокирующие данные о семье Топалова и Тодоренко
Вслед за Джигарханяном: умерла Татьяна Власова
Освобождение Ефремова: Джигурда достал в Москве сенсационную информацию
"Максимум год живут": экс-жену Аршавина сжирает страшный недуг
партнеры
Пятница
22 января
Лента новостей
18:29
Бросила у трапа самолета: Меланья Трамп публично унизила мужа
18:27
Названа настоящая причина разрыва Бузовой и Манукяна
18:13
Противостояние Лукашенко и оппозиции приближается к критической точке – обозреватель Кузнецов
18:07
"Запер меня в доме и угрожал убить нас обоих": бывшая жена подала в суд на звезду турецких сериалов
18:04
Самолет из США создал угрозу в небе над Россией
17:38
Убитая горем бывшая жена Грачевского сбежала из Москвы вместе с дочерью: Прохода не дают
17:38
Тихановская отказалась от участия в следующих выборах президента Белоруссии
17:19
Биполярка и вина матери: психолог проанализировал пьяное видео Бузовой после расставания с Давой
17:10
Обнародована уникальная вокальная запись умершей Жанны Фриске
17:05
Вот-вот пойдет: Подкаминская показала подросшего сына
16:50
"Закончит, как слабоумный старик": страдающему от потери памяти Алибасову вынесли приговор
16:35
В Роспотребнадзоре предупредили о новых подъемах заболеваемости COVID-19
16:31
"Реально устала": крик души подавленной Волочковой
16:28
Умерла актриса из сериала "Остаться в живых"
16:08
Врач обнародовала причину тяжелого состояния Фрейндлих
16:06
Женщина с улицы: опущенная ниже плинтуса Бузова прячет своего настоящего парня
15:58
Скандал в уголовном деле Резника против сети детских садов "Маленькая страна"
15:54
Случайно проговорился: известный актер более года скрывал пополнение в семье
15:35
"Смотритесь бомбически!": фанаты поддержали Манукяна и Палей после слухов об их романе
15:32
"Не повторяй ошибок": расставшуюся с любовником Бузову призвали уняться
15:26
Врач рассказал о возможных осложнениях после прививки от COVID-19
15:18
"Ну пожалуйста, а?": Ивлев публично унизился перед молодой любовницей
15:16
Звезда сериала "Бывшие" сделала интимное признание: В моем возрасте такие сцены уже редко получаются
15:15
"Загнал огромную иглу под ноготь": на шоу "Последний герой" произошло ЧП
15:15
"Кишка тонка выйти из удобного альянса": Сюткин бросил маленького сына ради музы
14:54
Польский журналист Сираковский сообщил о скорой отставке Лукашенко: Режим разрушается изнутри
14:51
"Пошла отсюда!": объявившая о расставании Бузова сорвалась на мат
14:49
"Оля, проспись!": Бузова рассталась с Манукяном по пьяни
14:46
Порождает клетки-предатели: ученые нашли причину тяжелого течения COVID-19
14:25
"Это рассеянный склероз?": Чехова откровенно о страшном недуге
14:23
"Конченая ***": мать Манукяна назвала Бузову алкоголичкой после громкого скандала
14:23
Американист Наумов объяснил, как изменится внешняя политика США при Байдене
14:11
Онкология, алкоголизм, нищета: как сложилась жизнь забытой звезды 90-х Сергея Чумакова
13:47
Учат бросаться под машины и есть из тарелок незнакомцев: звезда "Холопа" попала в "секту"
13:41
"Тоже Вера, только брюнетка": младшая дочь растет копией Брежневой
13:40
Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
13:38
"Надругательство над умершим": развеявшим прах Легкоступовой родственникам грозит уголовный срок
13:33
Закоптить и съесть ребра: Звезда фильма "Агенты А.Н.К.Л." засадил в жену нож
13:20
Лишай и сыпь: врачи рассказали об опасности коронавируса для кожи
13:15
Украинский журналист Гордон раскритиковал Порошенко: Абсолютно завравшийся брехун
13:06
Что станет с многомиллионным наследством Виктюка
13:05
Красавицу Ирину Шейк засняли в неприглядном виде
13:03
На съемках сериала с Догилевой и Майковым произошло ЧП
12:45
"Мог произойти конфликт": сын Конкина шокировал словами о причине смерти сестры
12:30
Как и Началова? Малиновская решилась на серьезный шаг
12:27
Общественники призвали родителей уберечь детей от незаконных акций
12:23
Стало известно о свадьбе Катерины Шпицы
12:21
Глава Минздрава Аргентины вслед за президентом привился российской вакциной от COVID-19
12:16
Поклонники рыдают: 56-летнего Кая Метова пришибло смертью
11:58
Представляются полицией: россиян предупредили о новом виде телефонных мошенников
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Адские муки": Цымбалюк-Романовская вскрыла правду о гниющем заживо Джигарханяне
Джигарханяна несколько лет пичкали психотропными веществами: Чтобы о чем-то забыл
Через 3 месяца Лукашенко с протянутой рукой пойдет просить помощи у Москвы – политолог Марголин
Свистопляска вокруг Пугачевой обернулась грандиозным скандалом: Втащили и обманули
Алкоголь, веники для бани и белье: Волочкова до рассвета отмечала 45-летие
"Очень волновалась": Цымбалюк-Романовская воскресила в памяти первый интим с Джигарханяном
Шоу-бизнес
Биполярка и вина матери: психолог проанализировал пьяное видео Бузовой после расставания с Давой

Биполярка и вина матери: психолог проанализировал пьяное видео Бузовой после расставания с Давой

Дава и Ольга Бузова. Фото:instagram.com/dava_m
Ольга Бузова рассталась с Давидом Манукяном. Певица снова потерпела любовную неудачу, как это было в отношениях с футболистом Дмитрием Тарасовым. Психолог Марина Гладышева объяснила варианты сценариев отношений звезды, которые она повторяет в своей жизни снова и снова.

Продолжение: Названа настоящая причина разрыва Бузовой и Манукяна
прочитано 1545 раз

Ольга Бузова играет жертву и тирана одновременно. Она "выращивает" своего мужчину, о котором до встречи с ней мало что известно. А потом становится его жертвой. Этот сценарий Бузова отыгрывает на своем пути снова и снова, как будто повторяя опыт своих родителей.

ПО ТЕМЕ

Женщина с улицы: опущенная ниже плинтуса Бузова прячет своего настоящего парня

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Происходит это на подсознательном уровне. Однако в случае Ольги Бузовой все возможно изменить, как только она изменит свой сценарий. Речь идет прежде всего о характере, а не о психических состояниях человека. Об этом рассказала в беседе с "Дни.ру" психолог, коуч Марина Гладышева, котора посмотрела утренне видео Ольги Бузовой и проанализировала его. По мнению специалиста, певица играет две роли одновременно, но говорить о "биполярке" рано. Это к ней не относится.

"У биполярного расстройства есть свои признаки, и только по одному из них говорить о биполярном невозможно. Это определенный тип поведения, или характера. Но то, что такие шаблоны пришли к ней от родителей, сказать можно и проследить этот же сценарий по ее маме", – поведал специалист.

По словам Марины Гладышевой, успешным женщинам очень сложно строить взаимоотношения с мужчинами. Для нормальных отношений найти мужчину, успешнее ее. Только с мужчиной успешнее себя она может строить отношения. Но либо у таких мужчин уже есть женщина, либо он ищет женщину слабее себя. И когда женщина растет, становится еще более успешной, партнеры начинают соревноваться. А мужчине догонять ее сложно. Тогда он начинает обесценивать свою женщину. У них начинается борьба, женщина не понимает, как встать в женскую позицию. Отношения начинают рушиться.

"Ольга Бузова успешна. И в этом как плюс, так и минус ее. Вот Даву мы до знакомства с ней не знали, мы ничего о нем не слышали. Он за счет Оли очень вырос. Она в него вложилась, помогла ему расти. Она его тащила, прокачивала. Потом у него начались какие-то свои проекты. Его стали куда-то приглашать. Как только он отвалился от нее, отцепился, начались проблемы", – добавила Марина Гладышева.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что Давида Манукяна заподозрили в связи с его партнершей по "Танцам со звездами" Дарьей Палей.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 22 января 2021, 17:19 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Кто такой ДАаааВаааа? Никто о нем и не знал если <цензура> не Бузова. Оперился. Какая <цензура> ни была Бузова, но сделала она себя сама, и причём успешно. И да, я не поклонница Бузовой.
Гость
Ответить
Что то Бузова всегда со всеми мужиками жертва и её все бьют,значит заслужила Все с кем она была НУ НЕ МОГУТ быть плохими Вот и началось ,потянулись блатные психологи потом ещё кто то Она будет жертвой,а мужик тиран Как быстро психолог за вливание определила,что эта алкоголичка жертва СМЕШНО и противно ВЕДЬ явно пишет,что от неё хотят люди Бузовой
Гость
Ответить
Да какие проекты у этой пустышки? Пытается подсидеть ,ей всё равно кого,но себя поставить на завидные ,злачные места ,а тех кого это чудовище выгнала за вливания, даже и не думает Что она психически не нормальная ,да ещё алкаголичка,это ЯВНО уже давно Что за чушь пишет психолог ? Пока нормальный,умный,не проплаченный психолог не поговорит с самой Бузовой ,а не смотрит на пьяную Бузову на экране ,тогда и можно ставит диагноз Сколько платят вот таким продажным психолагам,что им сказали то они и пишут?
Гость
Ответить
ну или успешна или несчастна..2 варианта
Гость
Ответить
Ну, естественно, мужик виноват, а не баба, профессия которой Д2, ну и всё, что из этого вытекает))
1

Популярные темы форума

Политика

Эксперты спрогнозировали будущее США: Байден станет худшим президентом
Кандидат в министры финансов США рассказала о судьбе антироссийских санкций
Через 3 месяца Лукашенко с протянутой рукой пойдет просить помощи у Москвы – политолог Марголин
Политолог Сивицкий: Москва готовит новые инструменты принуждения Лукашенко

Шоу-бизнес

"Надругательство над умершим": развеявшим прах Легкоступовой родственникам грозит уголовный срок
Закоптить и съесть ребра: Звезда фильма "Агенты А.Н.К.Л." засадил в жену нож
Что станет с многомиллионным наследством Виктюка
Красавицу Ирину Шейк засняли в неприглядном виде

Проишествия

"Вести" рассказали о подготовке аспиранта МГУ к погромам
Адвокат Екатерина Гордон сообщила о похищении Марины Чайки
Блогер Варламов раскрыл подробности своего задержания в Южном Судане: Камера с осиными гнездами
Убивший аспирантку историк Соколов решил обжаловать приговор

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

"Надругательство над умершим": развеявшим прах Легкоступовой родственникам грозит уголовный срок

Хотела ли певица такой участи
Шоу-бизнес

Женщина с улицы: опущенная ниже плинтуса Бузова прячет своего настоящего парня

Певица могла прикрываться пиар-романом
Шоу-бизнес

"Закончит, как слабоумный старик": страдающему от потери памяти Алибасову вынесли приговор

Артист страдает

Шоу-бизнес

"Реально устала": крик души подавленной Волочковой

Звезда сделала откровенное признание

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 22 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 21 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 20 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 19 января 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Смолов рассекретил отношения с внучкой Ельцина
"Жалуются только слабые": Роднина разнесла ноющего Плющенко
"Будем драться без правил": Плющенко принял вызов хореографа Тутберидзе на дуэль
Тарасова отказалась признавать Плющенко тренером после скандала с особняками

Регионы

Известную журналистку Жанну Шеплякову жестоко убили в Рязани
Прокуратуру и СК просят проверить сообщения о нарушении прав хакасских журналистов
Нижний Новгород готовится к празднованию 800-летия
Бывшему директору медицинского центра во Владимире предъявили обвинение
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+