Женщина с улицы: опущенная ниже плинтуса Бузова прячет своего настоящего парня

Поющая ведущая Ольга Бузова в пятницу 22 января не сходит с заголовков газет. Все из-за пьяного расставания с Давидом Манукяном, о котором она объявила прямо после своего 35-летия. Коллеги поп-дивы пытаются выяснить причину разборок.

35-летняя Ольга Бузова объявила о своем расставании с блогером Давидом Манукяном. В своем "Инстаграм" она опубликовала видео, на кадрах которого призналась, что заблокировала его аккаунт и советует всем ее поклонникам сделать то же самое.

Коллега Ольги Бузовой, бывший участник шоу "Дом-2" Рустам Солнцев предположил, что певица просто перебрала с алкоголем на своем юбилее. А музыкальный критик Сергей Соседов не отрицает, что у Ольги Бузовой может быть совершенно другой возлюбленный, о котором никто не знает. Возможно Ольга Бузова просто прячет от публики своего реального парня?

"Наличие пиар-романа ни в коем случае не отрицает возможность наличия реальной любовной связи. Может она и есть. Одно другому не мешает. Роман может быть реальный, и там могут быть чувства какие-то. Мы можем только догадываться", – рассказал Сергей Соседов в беседе с "Дни.ру".

Музыкальный критик не отрицает, что поющая ведущая очень востребована в мире шоу-бизнеса, несмотря на обилие хейтеров. Но до настоящего таланта ей очень далеко.

"К музыке она не имеет никакого отношения. Это больше социальный феномен. Она нравится девочкам-подросткам, женщинам до 30 лет. Но так петь может любая, понимаете? Абсолютно любая женщина с улицы. Разве она певица? Нет. Главное правильно ее записать, оттюнить, и все", – отметил Соседов.



Ранее "Дни.ру" сообщили, что поклонники Давида Манукяна поддержали его пару с чемпионкой мира и Европы по бально-спортивным танцам Дарьей Палей. Как пишут в Сети, у них может быть настоящий роман. В "Инстаграм" танцовщицы Бузову опустили ниже плинтуса и отметили, что Палей гораздо больше подходит Манукяну.