"Смотритесь бомбически!": фанаты поддержали Манукяна и Палей после слухов об их романе

Утром в пятницу 22 января, сразу после дня рождения Ольги Бузовой мир российского шоу-бизнеса потрясла новость: она рассталась с Давидом Манукяном. Блогеру уже приписали новый роман, который, возможно, и стал причиной размолвки.

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