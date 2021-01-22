"Смотритесь бомбически!": фанаты поддержали Манукяна и Палей после слухов об их романе

Неужели поющую ведущую Ольгу Бузову ждет новый крах отношений? По данным СМИ, у Давида Манукяна возможен роман с его партнершей по шоу "Танцы со звездами", двукратной чемпионкой мира и Европы по латино-америкнским танцам Дарьей Палей.
На днях девушка опубликовала свежее фото со своим партнером Давидом Манукяном. Поклонники танцовщицы пришли в восторг от того, как пара красиво смотрится вместе.
"Смотритесь бомбически!"; "Вы вообще гармонично смотритесь!"; "Давид прям улыбается глазами рядом с вами"; "Как пара смотрелись бы. Не то, что Бузова"; "Со старушкой он упал, с тобой расцвел!" – написали фанаты.
Никого не волновало то, что подобные комментарии могли обидеть Ольгу Бузову, которая на днях отметила юбилей – свое 35-летие. Возможно, именно из-за этого Оля с горя перебрала с алкоголем и объявила о расставании с Манукяном.
Ранее коллега Ольги Бузовой Рустам Солнцев в разговоре с "Дни.ру" рассказал, что поп-дива могла выпить несколько бутылок виски, что привело к бытовому скандалу между возлюбленными. В Сети даже появилась запись, на кадрах которой Оля грубо толкает Даву и уходит. После этого ведущая объявила об их расставании.
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