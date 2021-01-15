"Пусть тебе там будет тепло": Кудрявцева обратилась к умершему Грачевскому

Телеведущая отметила, что не помнит Бориса Грачевского без улыбки. Она рассказала, что худрук "Ералаша" всегда находился в хорошем настроении, был добрым и внимательным.
"Да что же это происходит! Боря, дорогой, ты подарил столько улыбок и тепла людям, пусть тебе там будет тепло", – написала Лера Кудрявцева в своем инстаграм-аккаунте.
Память режиссера также почтили: Ольга Орлова, Эммануил Виторган, Александр Олешко, Алексей Ягудин, Леонид Ярмольник, Яна Поплавская, Филипп Киркоров и другие знаменитости. Многие отметили, что Борис Грачевский подарил им счастливое детство, создав "Ералаш".
Напомним, умер Борис Грачевский 14 января от коронавирусной инфекции. Режиссер редко жаловался на здоровье. Однако в декабре он заразился ковидом. Сначала он лечился дома, но за несколько дней до Нового года его госпитализировали, а потом ввели в кому. Состояние его часто менялось. К сожалению, врачам не удалось спасти звезде жизнь.
Трагическое известие подтвердила молодая жена 71-летнего режиссера Екатерина Белоцерковская. В апреле 2020 года она родила Борису Грачевскому сына Филиппа. Также у него осталась восьмилетняя дочка Василиса от Анны Панасенко и двое взрослых наследников Максим и Ксения от первой жены.
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