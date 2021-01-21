"Ничего плохого Украине не сделал": Киркоров шокирован предательством Зеленского

По словам короля российской эстрады, бывший кавээнщик так и не разрешил ему въезжать на Украину. Филипп Киркоров считает, что в силах Владимира Зеленского было решить этот вопрос.
Певец подчеркнул, что "ничего плохого Украине не сделал" и является ее народным артистом. К слову, это звание он в свое время получил из рук президента Украины Виктора Ющенко. Филипп Киркоров пояснил, что в 2008 году стоял под украинским флагом и представлял на "Евровидении" Ани Лорак, которая заняла второе место.
Исполнитель отметил, что для него Украина, Белоруссия, Молдавия и другие страны представляют единое культурное музыкальное пространство, так как он родился в СССР.
Филипп Киркоров посочувствовал украинским поклонникам, которые уже семь лет не могут увидеть его живые выступления. Также певец добавил, что испытывает боль не из-за того, что потерял деньги, а из-за того, что на Украине его "всегда ждали как своего".
Напомним, ранее стало известно, что Филиппу Киркорову запретили въезд в Литву на ближайшие пять лет за позицию по присоединению Крыма. Артист намерен судиться.
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