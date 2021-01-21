"Военный трибунал": защитник обиженного Киркорова намерен идти до конца

Певцу запретили приезжать в страну в течение пяти лет, что его очень оскорбило и возмутило. Правозащитник направил запрос в правительство Литвы, чтобы прояснить ситуацию с дальнейшими разбирательствами.
По словам юриста, от ответа властей прибалтийского государства будет зависеть, где состоится суд, передает Пятый канал. Если в Европейском суде по правам человека, то сначала Филиппу Киркорову надо судиться в Литве, а уже потом идти туда. Если же скажут, что исполнитель является "вражеским лазутчиком", то Добровинский намерен судиться в Гааге. "Это военный трибунал", – пояснил адвокат звезды.
Как писали "Дни.ру", власти Литвы намерены запретить российским певцам Филиппу Киркорову и Михаилу Шуфутинскому въезд в страну. По словам министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, выступления этих знаменитостей являются инструментом "мягкой российской политической пропаганды".
В российском МИД внесение в "черный список" Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского назвали откровенной глупостью. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, репрессивное отношение к артистам стало "настоящей визитной карточкой молодых европейских демократий".
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