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"Ощущение грязи и мерзости": Хилькевич простила пристававшего к ней извращенца

Анна Хилькевич. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анна Хилькевич поделилась деталями инцидента с секс-домогательствами от режиссера, имя которого не хочет раскрывать. Девушка почувствовала ужас, поняв, что ее хотят изнасиловать.
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Жуткая история случилась, когда Анне было 15 лет. В своем инстаграм-аккаунте артистка рассказала, как пришла на кинопробы в квартиру. По словам Хилькевич, они с режиссером сели на диван, мужчина достал бумажки с текстом и дал их девушке.

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Они начали читать сцену по ролям. "И тут он мне говорит "Аня, прочитай эту сцену так, как будто я взрослый мужчина, которого ты безумно хочешь. У тебя еще не было секса, но ты хочешь испытать это со мной", – рассказала звезда. Анна Хилькевич отметила, что в тот момент поняла, что к чему.

"Очнулась я в тот момент, когда поняла, что сижу у него на коленках и он пытается завалить меня", – поделилась знаменитость. Она вскочила как ужаленная и побежала к выходу. Актриса призналась, что думала, что ее не выпустят, и изнасилуют. К счастью, этого не произошло, но Анна Хилькевич получила психологическую травму. "Меня не покидало ощущение грязи и мерзости", – вспомнила она.

Через пару дней юной артистке позвонили из кинокомпании и сообщили, что ее утвердили. Однако от роли она отказалась. Несмотря на приставания, актриса простила режиссера. "Обидчика я наказывать не собираюсь и причинять боль тоже. Жизнь– бумеранг", – отметила Анна Хилькевич.

Актриса добавила, что написала столь откровенный пост для того, чтобы уберечь юных артисток от неприятностей, которые могут возникнуть из-за неопытности. "Никогда не ходите в квартиры на пробы... А если вас хотят утвердить через "постель", то бегите от этого человека", – заключила звезда.

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Автор: 21 января 2021, 17:27 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Спрятавшая живот Хилькевич взволновала Сеть

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