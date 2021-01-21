"Ощущение грязи и мерзости": Хилькевич простила пристававшего к ней извращенца

Анна Хилькевич поделилась деталями инцидента с секс-домогательствами от режиссера, имя которого не хочет раскрывать. Девушка почувствовала ужас, поняв, что ее хотят изнасиловать.



Жуткая история случилась, когда Анне было 15 лет. В своем инстаграм-аккаунте артистка рассказала, как пришла на кинопробы в квартиру. По словам Хилькевич, они с режиссером сели на диван, мужчина достал бумажки с текстом и дал их девушке.

Они начали читать сцену по ролям. "И тут он мне говорит "Аня, прочитай эту сцену так, как будто я взрослый мужчина, которого ты безумно хочешь. У тебя еще не было секса, но ты хочешь испытать это со мной", – рассказала звезда. Анна Хилькевич отметила, что в тот момент поняла, что к чему.

"Очнулась я в тот момент, когда поняла, что сижу у него на коленках и он пытается завалить меня", – поделилась знаменитость. Она вскочила как ужаленная и побежала к выходу. Актриса призналась, что думала, что ее не выпустят, и изнасилуют. К счастью, этого не произошло, но Анна Хилькевич получила психологическую травму. "Меня не покидало ощущение грязи и мерзости", – вспомнила она.

Через пару дней юной артистке позвонили из кинокомпании и сообщили, что ее утвердили. Однако от роли она отказалась. Несмотря на приставания, актриса простила режиссера. "Обидчика я наказывать не собираюсь и причинять боль тоже. Жизнь– бумеранг", – отметила Анна Хилькевич.

Актриса добавила, что написала столь откровенный пост для того, чтобы уберечь юных артисток от неприятностей, которые могут возникнуть из-за неопытности. "Никогда не ходите в квартиры на пробы... А если вас хотят утвердить через "постель", то бегите от этого человека", – заключила звезда.