"Жизнь – интересная штука": Хилькевич стала жертвой домогательств

Не так давно на пользователей Сети обрушилась волна новостей о харассменте. Многие медийные личности собрались с силами и рассказали свои истории с целью показать другим жертвам, что они не одни. Каждый нашел свой способ донести страшное событие до аудитории, многие даже обнародовали имена. Теперь заговорила и Анна Хилькевич.

Актриса с ранних лет снимается в кино и многое повидала за это время. Однако такого никто не ожидал. Оказалось, в 15 лет Анна Хилькевич стала жертвой домогательства со стороны режиссера, имя которого она скрывает.

Она рассказала, что не хотела говорить о таком серьезном происшествии, когда высказываться начали все. Свое решение не называть имена актриса объяснила следующим: "Мне не нужен публичный суд и сжигание на костре соцсетей. Уверена, что тот человек сам все уже понимает, жизнь – интересная штука", – отметила Хилькевич.

Оказалось, что Анна просто не понимала, как проходят пробы и мечтала о роли в кино. "Пришла на Мосфильм. Зашла в кабинет, познакомилась с режиссёром, поговорили. И дальше он выводит меня в коридор и говорит– "очень хорошо, ты мне понравилась. Я тебе напишу куда и когда приехать в следующий раз"" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), – поделилась актриса. Она рассказала, что была просто счастлива и ждала сообщения.

"Я приезжаю к назначенному адресу– это жилой дом. Поднимаюсь, захожу – понимаю что это жилая квартира. Меня встречает режиссёр, по квартире ходит ещё один взрослый Дядя. Они обмолвились, второй дядя вышел, а режиссёр пригласил меня в гостиную...", – закончила артистка. Она пообещала продолжить историю в следующем посте.

