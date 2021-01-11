"Ничего сексуального": публика раскритиковала обнаженную Хилькевич

Звезда многосерийного фильма "Универ" шокировала разъяренную аудиторию пикантными кадрами. Анна Хилькевич мгновенно столкнулась с общественной критикой и обсуждением ее форм.

Похоже, что актриса мечтает разбить сложившиеся стереотипы и "приучить" своих подписчиков к откровенному контенту. По мнению звезды, общество слишком негативно относится к матерям, публикующим обнаженные фотосессии.

Анна заявила, что "мама – это не женщина без меи?капа, с пучком на голове и в старом заляпанном пюрешкои? халате". По мнению артистки, любая мать – это в первую очередь женщина. Хилькевич напомнила и о сексуальной энергии, которую излучает каждая представительница прекрасного пола.

Изначально актриса задалась вопросом, может ли девушка, которая уже обрела статус мамы, делать подобные фото и выкладывать их в сеть? Многочисленная аудитория мгновенно начала отвечать Анне и высказывать противоположную точку зрения.

"А я вот ничего сексуального в ваших фотографиях не вижу. Мне кажется, что мама прежде, чем размышлять на подобные темы, должна знать одно из самых простых правил первого класса", – намекнули на грамматические ошибки в тексте Хилькевич.

Сама же Анна не стала участвовать в диалоге, а только лишь добавила, что мужчины должны поддерживать своих жен. Если верить словам актрисы, то супруг всегда с удовольствием разглядывает ее пикантные фотографии.