"Никогда не нравилась моя налитая морда": дряхлеющая Высоцкая заговорила о пластике

Юлия Высоцкая тщательно следит за своим внешним видом. Артистка занимается спортом, практикует йогу, скандинавскую ходьбу, а также посещает косметолога. Однако возраст все равно дает о себе знать.

По словам актрисы, она положительно относится к "улучшайзингу". Правда, ее слегка пугают женщины, которые в 50 лет пытаются выглядеть в два раза моложе. По мнению артистки, лучше уж выглядеть на свой возраст, но ухоженно.

Как призналась Юлия Высоцкая, она боится многих косметических процедур. Звезда вряд ли решится на пластику. Также супруга Андрея Кончаловского опасается, что ее изуродуют. "Филлеры мне нельзя, как и всем, у кого мелкие черты лица", – поделилась актриса.

По словам артистки, гиалуроновую кислоту ей также не стоит использовать, так как этот препарат "притягивает" жидкость, делая лицо опухшим. "Мне никогда не нравилась моя налитая морда, мне нравилась моя морда с впалыми щеками", – рассказала знаменитость.

Впрочем, Юлия Высоцкая жалеет, что во время самоизоляции не сделала "уколы красоты". Теперь на восстановление после процедуры у нее просто нет времени. Для себя артистка решила, что если уж и вкалывать себе что-то, то только ботокс. Как отметила актриса, этот токсин хорошо изучен и действительно выводится из организма. Главное, найти врача, который сделает все правильно, чтобы лицо сохранило подвижность и мимику.

Также Юлия Высоцкая призналась, что последнее время ей с трудом даются занятия спортом. Артистка отметила, что теперь ей приходится идти на хитрость, чтобы заставить себя вести ЗОЖ.