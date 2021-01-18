Черный список и запрет на въезд: Киркорову грозят серьезные проблемы

Уточняется, что ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сделал заявление. Чиновник рассказал, что 15 января прошло совместное заседание комитета национальной безопасности и обороны сейма и местного совета по культуре, в котором обсуждалась возможность включения Филиппа Киркорова в черный список и введения санкций в отношении певца.
Ранее стало известно, что въезд в Литву хотят запретить Михаилу Шуфутинскому. Тогда глава внешнеполитического ведомства отметил, что причиной для беспокойства у руководства страны стало то, что организаторы концертов звезд получали субсидии из литовского совета по культуре за несостоявшиеся или отложенные мероприятия в Прибалтике.
По его мнению, власти Литвы должны были отыскать четкие юридические основания для запрета на въезд артистов. При этом он добавил, что "музыкальные пристрастия могут быть разными".
Как писали "Дни.ру", Филиппу Киркорову могут запретить выезжать из России. Оказывается, артист является злостным неплательщиком налогов. Выяснилось, что за королем отечественной эстрады числится долг в размере 95 тысяч рублей. Налоговики могут доставить звезде серьезные неприятности. Ведомство запретит должнику выезд за рубеж, если тот не оплатил долг.
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