Собчак шокировала Бузову неожиданной выходкой

Ведущий шоу Антон Шастун задал Ольге Бузовой каверзный вопрос и задел самую больную тему. Закрытие проекта "Дом-2". Известно, что поющая ведущая струдно переживала эту личную трагедию, ей даже пришлось улететь на Мальдивы, чтобы хоть как-то отвлечься от негативных мыслей.
В эфире шоу герои звонят знакомым и задают неудобные вопросыю Ольга Бузова вспомнила гимн "Дома-2" и решила позвонить Ксении Собчак, спросить, помнит ли та его.
Гимн "Дома-2" Ольга Бузова помнит с тех времен, когда сама была участницей проекта, а Ксения Собчак его ведущей. К удивлению оказалось, что Ксения Анатольевна отлично помнит слова песни.
Ольга Бузова отметила, что не очень хотела звонить коллеге, но ей пришлось ради шоу. Заодно подруга спросила, скучает ли она по тем временам.
Ксения Собчак процитировала слова двух куплетов и обеспечила Ольге Бузовой победу. Конечно, поющая ведущая была удивлена и даже немного шокирована происходящим.
Ранее "Дни.ру" писали, что после закрытия шоу "Дом-2" Ольга Бузова захотела стать ведущей нового проекта на телевидении.
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