Сама себе покупала цветы: Собчак опозорила Волочкову в важный день

Ксения Собчак не смогла пройти мимо праздничной публикации Анастасии Волочковой. Телеведущая высмеяла балерину после казуса со снимком букета.

20 января Анастасия Волочкова отмечает день рождения. Балерина рассказала подписчикам своего инстаграм-аккаунта, что первыми ее поздравили родные. Также танцовщица разместила снимок букета, стоящего в вазе на подоконнике.

Издатель Ника Белоцерковская обратила внимание на публикацию Волочковой и удивилась, ведь балерина опубликовала ее кадр. "Зачем вы у меня букет *** (ценз. – украли – Прим.ред.)?!", – обратилась она к Анастасии. Ответ от танцовщицы не последовал, но интернет-пользователи уже посмеялись над ней.

Не смогла сдержать смех и Ксения Собчак, которая часто задевает Волочкову и показывает ее с нелучшей стороны. Скандальная телеведущая, как и многие пользователи Сети, посчитала, что Анастасия выдала букет Белоцерковской за свой, поэтому вспомнила позорную историю.

Журналистка рассказала, что в начале 2000-х танцовщица перед встречей с мужчиной в ресторане просила своего водителя купить букет и передать его официанту. Сотрудник заведения, в свою очередь, должен был подойти к Анастасии Волочковой и сообщить, что цветы передал поклонник. "[Балерина] показывала свою нужность всем, повышала ставки", – знает Собчак.