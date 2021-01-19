"Чучело возомнило себя звездой": зарвавшуюся Бузову разнесли за неуважение к россиянам

Поющая ведущая 16 января вернулась вместе со своим "незаконным" мужем Давидом Манукяном (Дава) с Мальдив отдохнувшая и полная сил. Амбиций у нее стало еще больше, как и хейтеров.

В одной из недавних публикаций в "Инстаграм" Ольга Бузова помечтала о новой работе после провала шоу "Дом-2" на ТНТ. Она возомнила себя ведущей нового шоу "Последний герой", за что и получила массу негатива от своих подписчиков.

Многие устали от того, что Бузова сует свой нос в каждый проект, и признали, что таланта у нее с гулькин нос. Подписчики закидали ведущую тухлыми яйцами за ее наглую самоуверенность и бесстыдство.

Также подписчики припомнили Ольге Бузовой хамское обращение к своим землякам. Фанаты пришли к выводу, что звезда зазналась.

"Ольга, может ты сама уйдешь со сцены? Это ж зашквар, быть тупо политической затычкой"; "Не отмоешься уже!"; "Ты и ведущая, смеетесь????? В "Доме-2", ты худшая ведущая"; "Надеюсь, канал ТВ-3, на котором шло это шоу в последний раз, тебя туда никогда не возьмет, потому что ты дно!"; "Правда, что вас в аэропорту использовали как прокладку?"; "Боже упаси... Чучело, возомнившее себя звездой, забыла правила уважительного общения с людьми... Зазвездилась, кому нужно твое ущербное псевдо творчество", – не унимались подписчики.

Ольга Бузова привыкла к негативу и давно относится к нему нейтрально. Она не реагирует на грязь, которой ее поливают. Судя по всему, этого она и добивается.