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"Адские муки": Цымбалюк-Романовская вскрыла правду о гниющем заживо Джигарханяне
Шоу-бизнес

"Адские муки": Цымбалюк-Романовская вскрыла правду о гниющем заживо Джигарханяне

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: instagram.com/vitalinaromanovskaya
Армен Джигарханян скончался 14 ноября 2020 года, и после похорон поползли слухи о том, что актера довели до смерти. Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, что думает по этому поводу.

Продолжение: Джигарханяна несколько лет пичкали психотропными веществами: Чтобы о чем-то забыл
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"В болях человек умирал, в адских болях. От того, что пролежни уже начали гнить и к нему никто не подходил", – заявила Евгений Петросян. Тогда друзья актера набросились на юмориста с обвинениями, причем прессинг был такой силы, что артисту пришлось извиняться.

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Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

 Армен Борисович Джигарханян

Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

Виталина Цымбалюк-Романовская считает: есть все основания полагать, что Армен Джигарханян поступил в больницу в ужасном состоянии и за ним долгое время никто не ухаживал. "Я видела документ, подтверждающий, что Армен Борисович был в таком состоянии. Я видела этот документ, он официальный", – подчеркнула пианистка.

По словам артистки, у Джигарханяна давно было много различных диагнозов, однако перед смертью все показатели сильно ухудшились. "Это пролежни четвертой степени, это сепсис, это начальная стадия гангрены. И плюс он, видимо, очень давно не ел, потому что он весил 60 килограммов приблизительно", – рассказала Виталина Цымбалюк-Романовская.

Как отметила пианистка, в таком состоянии Армен Джигарханян поступил в больницу. Артистка уверена, что за бывшим мужем никто не ухаживал и никто его не посещал.

"Ну это просто, кто не понимает, это не просто диагнозы, это просто адские муки. Это когда человек гниет практически заживо", – подчеркнула девушка.

По словам Виталины Цымбалюк-Романовской, она все три года после развода пыталась связаться с Арменом Джигарханяном, но ей не давали. "Это было невозможно, он все время был под охраной, он все время был закрыт от общества", – говорит пианистка.

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Автор: 21 января 2021, 14:14 Источник: Алена, блин! ✓ Надежный источник
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Цымбалюк-Романовская рыдает: Названа самая сексуальная пианистка

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
ГостьЯ
Терпеть не могу Цымбалюк, но в данном случае я ей верю.
Вообще-то верят в Бога, а словам человека доверяют или нет. И Вы-доверяете Цымбалюк? после 3 лет наглой лжи? Что, не доверяете и суду, который на основе неопровержимых доказательств вынес обвинительный приговор Цы? Её бла-бла-бла, конечно, выглядят милыми, но есть, милочка, факты. А факты-это не чувства. Это документы, свидетельские показания и <цензура>. Ну и где у Цы свидетель? пусть назовёт, приведёт, раскроет...В противном случае это просто клевета и оговор.Но всё это -стиль Цы. Врёт как дышит. Уже на ладан. Нового у Цы ничего нет и не будет.Но отрабатывают деньги Цы своим же плагиатом - Дни.ру
Гость
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Сколько можно пиарить эту хохляндскую прошмондень! Без году неделя замужем была, а будет мемуары сочинять всю оставшуюся жизнь. Оставила бы в покое душу Армена!
Гость
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Гость
Этому армяну вожнее были дружки чем жена, если не не джигарханяну дружки армяни не были важны то жил бы он с виталиной
Джигарханян был не слепым и не глупым он понял кто такая его " протеже" с ска и дал ей характеристику на всю страну. А друзья на то и друзья чтобы помогать вырватся из лап зверя. И хватит писать об этой ЛЖИВОЙ НИКЧЕМНОЙ ни кому не интересной ПУСТЫШКИ. ЕЕ папа "олигарх" не может связать два слова в предложения показывали его не мужик позволил единственной дочки залесть в постель к старику. луче бы убил. Мама швея-мотористка не стыдно иметь ш юху дочку. Вот их настоящее лицо Лживые Алчные ТВАРИ все троя. ПУСТЫШКА она и есть ПУСТЫШКА.
Гость
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Одно и то же...Это мы уже читали..Хорошо же научились "журналисты" в Дни.ру зарабатывать, на одном и том же. А редактор и бухгалтер об этом знают- что один и тот же материал печатают под разными названиями, но гонорар получают дважды?
Гость
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Гость
Так пусть озвучит ФИО медсестры, которая якобы написала ей это бред и пусть та дама лично прессе все расскажет. А ее "якобы да кабы" никому не интересны, все в курсе, что у невостребованной бабенки с телом шимпанзе и лицом мопса вранье про бывшего давно единственный источник дохода. Она сплетнями о нем кормится дольше чем в браке была.
Фейк с "медсестрой" не прокатил, теперь у давно безработной носовской врушки просто "есть основания утверждать", при том что она Армена Борисовича более 3 лет не видела.
На основании чего основания, шимпанзе кудлатое, незамужнее, бездетное, безработное?
Гость
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Недоперисос тыща и одна ночччь.
Гость
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В суд подавать надо за распространение заведомо ложной информации. Сделать закрытым процесс, а потом огласить результаты, И пусть Цымба потом вопит что всё враньё.
Гость
Ответить
ГостьЯ
Терпеть не могу Цымбалюк, но в данном случае я ей верю.
Так ты может и в деда Мороза до сих пор веришь, а другим до твоей веры какое дело? Верь хоть в гоблинов, хот в орков, хоть в "пресвятую Цымбу Носовскую", другим до твоей личной веры какое дело?
Гость
Ответить
Так пусть озвучит ФИО медсестры, которая якобы написала ей это бред и пусть та дама лично прессе все расскажет. А ее "якобы да кабы" никому не интересны, все в курсе, что у невостребованной бабенки с телом шимпанзе и лицом мопса вранье про бывшего давно единственный источник дохода. Она сплетнями о нем кормится дольше чем в браке была.
Гость
Ответить
О господи, сколько можно печатать этот бред собачий!
1 2

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