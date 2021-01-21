"Адские муки": Цымбалюк-Романовская вскрыла правду о гниющем заживо Джигарханяне

Армен Джигарханян скончался 14 ноября 2020 года, и после похорон поползли слухи о том, что актера довели до смерти. Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, что думает по этому поводу.

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"В болях человек умирал, в адских болях. От того, что пролежни уже начали гнить и к нему никто не подходил", – заявила Евгений Петросян. Тогда друзья актера набросились на юмориста с обвинениями, причем прессинг был такой силы, что артисту пришлось извиняться.

Виталина Цымбалюк-Романовская считает: есть все основания полагать, что Армен Джигарханян поступил в больницу в ужасном состоянии и за ним долгое время никто не ухаживал. "Я видела документ, подтверждающий, что Армен Борисович был в таком состоянии. Я видела этот документ, он официальный", – подчеркнула пианистка.

По словам артистки, у Джигарханяна давно было много различных диагнозов, однако перед смертью все показатели сильно ухудшились. "Это пролежни четвертой степени, это сепсис, это начальная стадия гангрены. И плюс он, видимо, очень давно не ел, потому что он весил 60 килограммов приблизительно", – рассказала Виталина Цымбалюк-Романовская.

Как отметила пианистка, в таком состоянии Армен Джигарханян поступил в больницу. Артистка уверена, что за бывшим мужем никто не ухаживал и никто его не посещал.

"Ну это просто, кто не понимает, это не просто диагнозы, это просто адские муки. Это когда человек гниет практически заживо", – подчеркнула девушка.

По словам Виталины Цымбалюк-Романовской, она все три года после развода пыталась связаться с Арменом Джигарханяном, но ей не давали. "Это было невозможно, он все время был под охраной, он все время был закрыт от общества", – говорит пианистка.