"Очень волновалась": Цымбалюк-Романовская воскресила в памяти первый интим с Джигарханяном

Виталина Цымбалюк-Романовская стала новой гостьей шоу "Алена, блин!". Девушка рассказала историю отношений с Арменом Джигарханяном и вспомнила об их первой интимной близости.

Девушка влюбилась в актера, когда ей было всего 16 лет. Первая встреча случилась в его гримерной – он пригласил ее как поклонницу. "У меня такого в жизни больше не было никогда. Я влипла в стул, было ощущение, что я ничего не слышу, у меня вибрации какие-то. У него очень мощная энергетика", – вспоминает Виталина Цымбалюк-Романовская.

По словам пианистки, в первую встречу Армен Джигарханян не проявил к ней интерес как к женщине. "Мне показалось, что ты была ребенком", – позднее сказал девушке актер. При этом, по словам артистки, ей тогда уже было около 20 лет. Как отметила знаменитость, у нее никогда не было отношений с мужчинами. "Я не встречалась. Это было бессмысленно", – говорит пианистка.

Вторая встреча Виталины Цымбалюк-Романовской с Арменом Джигарханяном случилась чуть позже. Режиссер пригласил ее на репетицию спектакля, а затем предложил поужинать в грузинском ресторанчике недалеко от театра. "А потом он сказал, не поехать ли нам к нему домой чай попить. Я так обрадовалась! Мы поехали домой", – вспоминает пианистка.

По словам артистки, она даже не думала о том, чтобы "ломаться". "Он так это не любит, он настолько натуральный человек, что я как-то на это откликнулась. И зачем кокетничать, когда к тебе идет твоя мечта?" – говорит девушка. При этом, как отметила Виталина Цымбалюк-Романовская, определенное волнение присутствовало.

"Да, мы стали близки в тот день. Я очень волновалась, но я понимала, что это прям мой человек", – добавила девушка.