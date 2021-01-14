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"Может вскоре забрать к себе!": появлению призрака Джигарханяна дома у Виталины нашлось объяснение

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Виталина Цымбалюк-Романовская сообщила, что не только часто видит во сне своего бывшего мужа Армена Джигарханяна, но и не раз в разное время суток замечала в квартире его призрак. Многие люди этому не верят – мол, киевская пианистка бредит или пиарится. Другие же видят в этом нехороший знак – мол, если покойный муж является так часто, значит, скоро заберет к себе.
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Поклонники Армена Джигарханяна высказали неожиданную и остроумную версию того, почему душе покойного артиста после всех страданий на земле нет покоя и на том свете. "Квартира, где якобы появляется признак, на деньги Армена Борисовича куплена. Вот он и приходит к себе домой, а не к Цымбалюк, как она сама наивно думает, – полагают фанаты. – Так что раз сумела отжать жилплощадь, то пусть теперь и живет с фантомом. Придется теперь пианистке по долгам заплатить. Это как в сказке, когда рука из воды требовала "должок!" А тут – "верни квартиру и деньги". Ничего хорошего ей встреча с призраком не сулит. Это любой экстрасенс скажет. И психиатр".

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Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

Стоит напомнить, что сама киевская пианистка много раз божилась, что ничего не крала, не отжимала, а слова бывшего мужа про то, что она "фантастический вор, а не человек" – это клевета. Суды и прокурорские проверки тоже никаких фактов мошенничества со стороны третей жены Армена Джигарханяна не установили и к ответственности ее в итоге не привлекли.

Корреспондент "Дни.ру" связался с экстрасенсом, который часто общается с душами умерших. "Судя по всему, душе покойного что-то не дает покоя, что-то его тревожит и на том свете, что-то его не отпускает, – заявил специалист по тонким материям. – Надо пойти в храм, заказать молебен, освятить квартиру, сходить на могилу ушедшего. Но то, что он зовет к себе бывшую жену, очень плохой знак. Действительно, может забрать в итоге".

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Автор: 14 января 2021, 17:05
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет Виталина после разрыва с Арменом Джигарханяном

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Эта нелюдь Ц. ,пиарится и после смерти А.<цензура>.Джигарханяна!...Пусть,Господь ее накажет!! Аминь! ..И всю ее семейку!!....Крысина,воровка!.СГИНЬ! ГОРИ В АДУ ,ЦИМБАЛЮК!
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