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Бузовой стало плохо из-за кулинарных извращений на Мальдивах

Бузовой стало плохо из-за кулинарных извращений на Мальдивах

Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поющая ведущая Ольга Бузова и ее возлюбленный Давид Манукян, более известный как Дава, отдохнули на Мальдивах. Там артистка не отказывала себе в деликатесах. За что и поплатилась.
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Ольга Бузова набрала лишние килограммы из-за неконтролируемого питания на Мальдивах. Теперь она не может спокойно смотреть в зеркало, ведь за удовольствие надо платить, и теперь все деликатесы отложились на ее боках. На отдыхе Бузова ела пасту, пиццу и многие другие не такие уж полезные блюда.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

На Мальдивах пара сыграла свадьбу за 50 тысяч рублей. Настоящая была церемония или нет, поклонники гадают до сих пор. 34-летняя Ольга Бузова вернулась на родину 16 января, после чего сразу принялась приводить себя в форму.

Прежде всего Ольга Бузова много работает. Сразу после возвращения с Мальдив она поехала на съемки шоу "Бородина против Бузовой". После закрытия шоу "Дом-2" Бузова продолжила работать на ТНТ. По ее словам, съемки выматывают ее, иногда она возвращается домой поздно ночью.

В своем "Инстаграм" Ольга Бузова опубликовала фото со съемочной площадки проекта ТНТ. Она призналась, что как и раньше, взваливает на себя слишком много, из-за чего сильно устает.

Что ж, такой ритм работы обязательно поможет Ольге Бузовой быстро вернуться в форму. А пока она собой не довольна, и ей очень плохо из-за кулинарных извращений, которые она пробовала на отдыхе. "Я поправилась, и меня это бесит", – написала Бузова с микроблоге.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что Ольга Бузова может стать ведущей нового громкого проекта.

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Автор: 19 января 2021, 13:25 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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