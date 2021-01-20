Киркоров поведал о связи с любовником Бузовой

Филипп Киркоров рассказал о том, как ему помог Давид Манукян. Молодой артист вытащил певца из тяжелого психологического состояния.

53-летний Филипп Киркоров по данным ВЦИОМа за 2020 год вновь возглавил рейтинг самых желанных российских исполнителей, оставив позади даже таких признанных кумиров молодежи, как Моргенштерн и Егор Крид.

Королю российской эстрады удалось практически невозможное – он сумел стать одинаково популярным у людей разных возрастов. Певец уверен, что секрет его успеха у молодежи кроется в постоянном желании не только творить, но и искать что-то новое. А вдохновил Филиппа Киркорова в какой-то момент внезапно появившийся на сцене Давид Манукян, с которым встречается Ольга Бузова.

"Очень добрый, светлый, с красивой идеей, который меня абсолютно зажег в этом ватном состоянии карантинного ничегонеделания", – признался Филипп Киркоров. По словам звезды, теперь ему удается прекрасно находить контакт с модными блогерами и рэперами, которые помогают ему быть интересным для более широкой аудитории.

Ранее стало известно, что Филиппу Киркорову ограничили въезд в Литву на пять лет. Артист намерен подать в суд из-за такого решения. Знаменитость считает, что использовать культуру в политических целях недостойно. Артист доверил вести его дела в судах Европы адвокату Александру Добровинскому.

Как писали "Дни.ру", официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия литовских властей "абсурдом и откровенной глупостью". По ее словам, репрессивное отношение к артистам стало "настоящей визитной карточкой молодых европейских демократий".

