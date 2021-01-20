Сын нанял Алибасову охрану из-за мерзких выходок экс-помощника продюсера

Семья Бари Алибасова угодила в очередной скандал. Стало известно, что наследник создателя группы "На-На" всерьез переживает за своего знаменитого отца.



По словам Алибасова-младшего он приставил к продюсеру охрану. Причиной этого оказались действия ныне уволенного PR-директора Бари Алибасова Вадима Горжанкина.



Предприниматель заявил, что бывший помощник шоумена был застукан за попыткой втихаря сфотографировать его за деньги для СМИ. Он в шоке от такой мерзкой выходки Горжанкина. Как стало известно ранее, актриса Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов провели все новогодние праздники вместе. Как отметил сын продюсера, он даже уехал в Калининград, чтобы не мешать паре.

По словам сына музыканта, Вадима Горжанкина знают только, как директора Бари Алибасова и его основной доход был в виде процентов со всех рекламных контрактов и от платных съемок. Алибасов-младший полагает, что после увольнения он оказался в плачевной ситуации.

Бизнесмен отметил, что Горжанкин старается сделать все, чтобы хоть как-то засветиться еще раз в СМИ. По мнению сына знаменитости, ради наживы экс-помощник Бари Алибасова пробует разжечь различные пиар-скандалы.

Алибасов-младший признался, что сейчас жалеет лишь о том, что когда-то не прислушался к совету и все-таки допустил, что Вадим Горжанкин стал работать с отцом. Теперь бы ему не пришлось тратить деньги на серьезную привилегированную охрану для родителя.