Главный опекун: наследство Алибасова после развода достанется Федосеевой-Шукшиной

У музыкального продюсера Бари Алибасова и вдовы писателя Лидии Федосеевой-Шукшиной после Нового года началась новая жизнь. Пара официально развелась, и теперь каждый волен сам строить свою судьбу, как ему вздумается.

Дочь актрисы Ольга Шукшина безмерно рада, что ее 82-летняя мать наконец-то избавилась от любовных чар назойливого продюсера. По мнению женщины, своими бесконечными скандалами и любовными утехами на стороне Бари Алибасов отравлял жизнь пожилой Лидии Федосеевой-Шукшиной.



В программе Пятого канала "Светская хроника" стало известно, ч то теперь планирует делать неугомонный музыкант, и кому оставит все свое наследство, ведь ранее его пиар-директор не раз говорил, что Алибасов устал от жизни.

В конце прошлого года Бари Алибасов угодил в больницу. Его с различными травмами доставили туда якобы после паления с лестницы в нетрезвом состоянии. До этого случая продюсер уже попадал в больницу после отравления виагрой. Каждый неприятный инцидент с музыкантом попадал в прессу и становился громким скандалом.

Позже 72-летний Бари Алибасов признался, что его обезьяна Машка могла нарочно перепутать таблетки в его коробке для медикаментов, что и могло стать причиной передозировки. К слову, макака Маша стала часто фигурировать в новостях про Бари Каримовича. Сообщалось даже, что он якобы готов переписать на нее все свое имущество, раз с человеческими особями ему так не везет.

Больше всего за несчастья Бари Алибасова переживает его новая пассия – массажистка Вика. Она, по версии ряда СМИ, ждет от престарелого продюсера ребенка и претендует на его наследство. Но сам Бари Каримович не торопится расставаться с имуществом. Недавно он заявил, что ребенок мог быть не от него. Ведь врачи не так давно постановили, что детей у него быть не может. Но, по данным Пятого канала, пара все же намерена сыграть свадьбу.

За опрометчивые решения Бари Алибасова волнуется и его сын, Бари Алибасов – младший. Он считает, что отец тронулся, раз собирается переписать все наследство на обезьяну Машу.

Между тем, создатель "На-На", по всей видимости, не совсем выжил из ума. У него есть четкий план, которого он и придерживается.

"Думаю, что в честь развода я подарю Лиде обезьяну, чтобы жизнь веселее казалась", – сказал Алибасов.

15:48

Таким образом получается, что Лидия Федосеева-Шукшина как главный опекун обезьяны с многомиллионным наследством автоматически становится распорядительницей всех ее денег.