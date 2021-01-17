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Шоу-бизнес
Показавшая подросших дочерей Хилькевич спровоцировала горячие споры

Показавшая подросших дочерей Хилькевич спровоцировала горячие споры

Анна Хилькевич. Фото: Кomsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич в своем инстаграм-аккаунте часто рассказывает о воспитании. На этот раз актриса, которая растит двух дочерей, решила порассуждать о мужском поведении.
прочитано 457 раз

Анна Хилькевич опубликовала в "Инстаграм" новый снимок с наследницами. Актриса, пятилетняя Арианна и двухлетняя Маша позировали в домашнем халате и тапочках в лифте. Необычный снимок всего за несколько часов набрал почти 80 тысяч лайков.

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 Анна Александровна Хилькевич

Анна Александровна Хилькевич актриса

Под фото Хилькевич поделилась мнением насчет мужчин. Знаменитость призвала представителей сильного пола не скрывать эмоции. Мол, мужчины могут плакать, испытывать страх и грустить. По мнению актрисы, если они подавляют в себе эти эмоции, то "обрастают панцирем" и, как следствие, умирают раньше.

Некоторые подписчики согласились с Анной, однако нашлись те, кто воспринял написанное актрисой в штыки. "Вообще против таких гейских проявлений", "Если с детства будет выплакиваться, то вырастет бесхребетной тряпкой", "Тут нужно четкую грань соблюдать", – высказались интернет-пользователи.

С некоторыми поклонниками Хилькевич вступила в спор, но это общение длилось не долго. Вероятно, многие попросту не хотели развивать эту тему.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что народ раскритиковал раздевшуюся для фото Анну Хилькевич. Многие пользователи Сети считают, что мать двоих детей не может позировать перед камерой без одежды.

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Автор: 17 января 2021, 22:06 Источник: Instagram
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Спрятавшая живот Хилькевич взволновала Сеть

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