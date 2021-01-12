"Везет же вашей жене": полуобнаженный Матвеев показал большое сокровище

Актер "Триггера" уже отчитался об отпуске. По словам артиста, один из его наследников нашел в песке ракушки невероятной красоты. "Бааасеооое саковище!" – процитировал наследника Максим Матвеев в личном миклоблоге.
Впрочем, важность находки оказалась неочевидна для официанта в ресторане, с которым сын Матвеева попытался расплатиться ракушками. "Думаю, человечеству надо пересмотреть систему ценностей!" – иронично заметил артист.
К публикации Максим Матвеев прикрепил фото с курорта. Актер позирует на фоне дивного пейзажа. В кадре звезда "Триггера" демонстрирует найденные сыном сокровища и обнаженный накачанный торс.
Подписчики пришли в восторг от внешнего вида актера. Матвеев получил множество комплиментов.
"Фигура классная! Ждем новых фильмов! Супер мега актер! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какое тело", "Блин думала Бекхем!!! Девид который", "Везет же вашей жене !) Лицезреть такую красоту...", "Греческий бог", – отмечали комментаторы.
В одном из интервью актриса Елизавета Боярская рассказывала, что ее супруг регулярно тренируется. По словам артистки, она с первого взгляда влюбилась в Максима Матвеева. Елизавета потеряла голову от красоты коллеги по цеху. "Раньше я думала, что это все романтическая ерунда, когда говорят, что проскочила искра. Но потом у меня было так же!" – отмечала Боярская.
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