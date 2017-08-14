Елизавету Боярскую замучила совесть

В Санкт-Петербурге начались съемки сериала "Ворона". Главную роль нетипичного следователя по фамилии Воронцова исполняет Елизавета Боярская. По сюжету, она в течение трех недель отказывается возбуждать дело о пропаже известного богемного фотографа. По роковому стечению обстоятельств, этот человек погибает. Теперь, терзаемая муками совести героиня, ставит своей задачей во чтобы то ни стало разобраться в этом деле.

Сама Боярская призналась, что для нее это неожиданный жанр: "Я не часто снимаюсь современных картинах. Но прочитав сценарий, я просто не смогла отказаться – настолько захватывающим он оказался. Помимо интересной и внятной детективной линии, в этом сериале есть еще почва для того, чтобы сыграть какую-то личную человеческую драму", – поделилась впечатлениями актриса. Известно, что продюсером картины является Валерий Тодоровский.