Лишилась крупной суммы денег: звезда "Дома-2" рассказала о мошенничестве

Бывшая участница шоу "Дом-2" Ольга Рапунцель оказалась жертвой мошенников. Девушку обманули на крупную сумму денег.

В середине декабря прошлого года в Сети появились новости о том, что проект "Дом-2" закрывается. Позже руководство ТНТ подтвердило слухи. Участники телестройки Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко, которые воспитывают двоих детей, собирались уже давно покинуть проект. Когда стало известно о закрытии шоу "Дом-2", они поспешили покинуть Периметр.

Теперь пара живет на съемной квартире с двумя детьми. Ольга призналась, что ей нелегко дается новая жизнь вне проекта, но они с Дмитрием будут делать все, чтобы их дети ни в чем не нуждались.

Поэтому пара кинулась усиленно искать работу. Однако в реальной жизни все оказалось не так просто, как на реалити-шоу.

На днях стало известно, что Ольгу Рапунцель обманул мошенник на 25 тысяч рублей. Бывшая звезда "Дома-2" призналась, что ситуация причинила ей много боли, она переживает из-за своей глупости и доверчивости.

"Это примерно половина стоимости за месяц за нашу съемную квартиру", – написала расстроенная Ольга Рапунцель.

Она намекнула, что убыток связан с оформлением договоров и посоветовала подписчикам быть внимательнее.



