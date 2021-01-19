Яббаров из "Дома-2" шокирован результатами ДНК-теста маленького сына

В 2019 году Алена Рапунцель впервые стала мамой – девушка родила мальчика от связи с участником шоу "Дом-2" Ильей Яббаровым. Она собиралась растить малыша одна, но вскоре отец ребенка начал проявлять к нему интерес и даже выполнять родительские обязанности.

Правда, спустя полтора года у шоумена появились подозрения в том, что Богдан его родной сын. По словам экс-участника скандального шоу, он видит в мальчике сходство с блогером Дмитрием, с которым у Алены была мимолетная связь. Также Илья Яббаров считает странным то, что беременность подруги длилась почти десять месяцев.

Экс-участник шоу "Дом-2" отметил, что в момент предполагаемого зачатия он был в Саратове, а Рапунцель гостила во Владивостоке. Как раз после путешествия девушка и заявила, что ждет ребенка.

Как отметил участник реалити в эфире шоу "На самом деле", ему всегда внушали, что малыш на сто процентов его, особенно это пыталась доказать мать Рапунцель. Шоумен даже лично познакомился с блогером Дмитрием и попросил его показать детские снимки. После этого у Ильи не осталось сомнений в том, что Богдан не его родной сын.

Яббаров пришел на шоу "На самом деле", чтобы узнать правду. Алена Рапунцель отказалась давать бывшему возлюбленному биоматериал ребенка для ДНК-теста. Однако Илья все же добился своего и передал все необходимые данные для экспертизы.

В студии шоу "На самом деле" Тимур Еремеев огласил результат. Вероятность того, что Яббаров является отцом ребенка составляет 99,9%. Экс-участник шоу "Дом-2" остался в шоке, он не может поверить в точность ДНК-теста.