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Ольга Рапунцель

участница реалити-шоу "Дом-2"
Ольга Рапунцель
  • Дата рождения: 4 апреля 1987
  • Место рождения: г. Владивосток
  • Знак зодиака: Овен
  • Жена/Муж: Дмитрий Дмитренко

По слухам, воспитывала Ольгу одна мама — Татьяна Владимировна, продавец продуктового магазина. После окончания школы получила образование по специальности экономист-бухгалтер, но по профессии работать не стала. Окончила курсы переводчика и трудилась репетитором по английскому языку.

Оля пришла в "Дом-2" в 2015 году, из-за своих роскошных длинных волос получила прозвище Рапунцель, как героиня одноименной сказки. Сначала девушка выказала свою симпатию Олегу Волку, но он был холоден и неприступен.

Рапунцель недолго оставалась одна, ее внимание привлек Илья Яббаров. Илья постоянно унижал и оскорблял Ольгу, кроме того, всплыли еще и откровенные подробности о работе девушки до проекта. Стало известно, что она демонстрировала себя в видеочате для взрослых.

Ольга поехала искать любовь на Сейшельские острова, к ней пришел Николай Барановский, но ради проектного рейтинга Ольга решилась на фиктивные отношения с фриком проекта Николаем Должанским. Парень задумал интригу и организовал якобы необычное свидание. На самом деле это была церемония бракосочетания, о чем невеста даже не подозревала. В России брак оказался недействительным.

В результате организаторы проекта отправили Ольгу в отпуск в родной Владивосток. Там Рапунцель познакомилась с Дмитрием Дмитренко, с ним вернулась на поляну и они образовали пару. В июне 2017 года Дима и Оля поженились.

Рапунцель из "Дома-2" запретила мужу видеть дочерей

Рапунцель из "Дома-2" запретила мужу видеть дочерей
В дело вмешались правоохранительные органы. Бывшая звезда шоу "Дом-2" Дмитрий Дмитренко написал заявление в полицию о том, что его жена Ольга Рапунцель не дает ему с дочерьми.

Звезда "Дома-2" осталась с детьми одна

Звезда "Дома-2" осталась с детьми одна
Алена Рапунцель съехала от матери с двумя детьми на руках и теперь сидит дома и общается с фанатами через интернет. 25-летняя звезда шоу "Дом-2" Алена Рапунцель недавно стала матерью во второй раз.

Звезда "Дома-2" похвасталась переменами в личной жизни

Звезда "Дома-2" похвасталась переменами в личной жизни
Алена Рапунцель дважды попытала счастья в любви под прицелами телекамер. Отношения не удались, оставив ее воспитывать двоих маленьких сыновей. Вчера Алена поделилась многообещающими переменами в личной жизни. Алена Рапунцель, которая когда-то пришла на "Дом-2" вслед за своей сестрой, уже давно стала самостоятельной звездой.

Беременная звезда "Дома-2" сообщила страшную новость

Беременная звезда "Дома-2" сообщила страшную новость
25-летняя звезда шоу "Дом-2" Алена Рапунцель совсем скоро родит второго ребенка. Беременность омрачила неприятная ситуация. Ожидается, что Алена Рапунцель родит от своего супруга, 23-летнего Ильи Семина, уже в марте.

Беременная Рапунцель пожаловалась на травлю сестры

Беременная Рапунцель пожаловалась на травлю сестры
Звезда шоу "Дом-2" Алена Рапунцель пожаловалась на свою родственницу за то, что та вынесла их конфликт на публику. По мнению девушки, семейные ссоры надо обсуждать лично, а не вываливать грязное белье напоказ.

Рапунцель оправдалась после слухов о желании сменить дочерям крестную

Рапунцель оправдалась после слухов о желании сменить дочерям крестную
Экс-участница шоу "Дом-2" Ольга Рапунцель отреагировала на информацию о том, что они с мужем решили сменить крестную мать для своих наследниц. Звезда телестройки заверила в сторис своего инстаграм-аккаунта, что это ложь.

Звезда "Дома-2" Рапунцель ищет своим детям новую мать

Звезда "Дома-2" Рапунцель ищет своим детям новую мать
Экс-участники шоу "Дом-2" Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко воспитывают двух дочерей – Василису и Софию. Недавно пара ошарашила поклонников телестройки неожиданным заявлением. Весной семья отпраздновала трехлетие старшей дочки.

"Мы стали заложниками": Рапунцель раскрыла ужасы шоу "Дом-2"

"Мы стали заложниками": Рапунцель раскрыла ужасы шоу "Дом-2"
Ольга Рапунцель рассказала о закулисье шоу "Дом-2". Бывшая участница телестройки вспоминает проект, как страшный сон. Бывшие участники шоу "Дом-2" Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитриенко довольствуются семейной жизнью вдали от многочисленных камер.

Пришлись не ко двору: Рапунцель с мужем выгнали из "Дома-2" поганой метлой

Пришлись не ко двору: Рапунцель с мужем выгнали из "Дома-2" поганой метлой
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитриенко не смогли пройти кастинг в новый сезон шоу "Дом-2". Их кандидатуры не стали рассматривать. Совсем скоро в эфир выйдет обновленный формат шоу "Дом-2", где одинокие сердца ищут друг друга.

Лишилась крупной суммы денег: звезда "Дома-2" рассказала о мошенничестве

Лишилась крупной суммы денег: звезда "Дома-2" рассказала о мошенничестве
Бывшая участница шоу "Дом-2" Ольга Рапунцель оказалась жертвой мошенников. Девушку обманули на крупную сумму денег. В середине декабря прошлого года в Сети появились новости о том, что проект "Дом-2" закрывается.

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