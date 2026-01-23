Ольга Рапунцель участница реалити-шоу "Дом-2"

По слухам, воспитывала Ольгу одна мама — Татьяна Владимировна, продавец продуктового магазина. После окончания школы получила образование по специальности экономист-бухгалтер, но по профессии работать не стала. Окончила курсы переводчика и трудилась репетитором по английскому языку.

Оля пришла в "Дом-2" в 2015 году, из-за своих роскошных длинных волос получила прозвище Рапунцель, как героиня одноименной сказки. Сначала девушка выказала свою симпатию Олегу Волку, но он был холоден и неприступен.

Рапунцель недолго оставалась одна, ее внимание привлек Илья Яббаров. Илья постоянно унижал и оскорблял Ольгу, кроме того, всплыли еще и откровенные подробности о работе девушки до проекта. Стало известно, что она демонстрировала себя в видеочате для взрослых.

Ольга поехала искать любовь на Сейшельские острова, к ней пришел Николай Барановский, но ради проектного рейтинга Ольга решилась на фиктивные отношения с фриком проекта Николаем Должанским. Парень задумал интригу и организовал якобы необычное свидание. На самом деле это была церемония бракосочетания, о чем невеста даже не подозревала. В России брак оказался недействительным.

В результате организаторы проекта отправили Ольгу в отпуск в родной Владивосток. Там Рапунцель познакомилась с Дмитрием Дмитренко, с ним вернулась на поляну и они образовали пару. В июне 2017 года Дима и Оля поженились.