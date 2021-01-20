Переломанная Лера Кудрявцева оказалась в инвалидной коляске

У телеведущей Леры Кудрявцевой, похоже, наступила черная полоса. Хотя високосный 2020-й год позади, неудачи не оставляют ее. Звезда рассказала подробно о случившемся.

Телеведущая Лера Кудрявцева недавно переболела коронавирусом. Казалось бы, что еще страшного могло с ней произойти, Но на этом беды не отступили. Лера упала дома и сломала крестец. Теперь она передвигается в инвалидной коляске.

В своем "Инстаграм" Лера Кудрявцева показала кадры видео, на котором сотрудник медицинской службы везет ее на коляске. Поклонники пришли в ужас от увиденного. Видно было, что Лера подавлена.

"Только пришла в себя от коронавируса. Вчера дома упала и... перелом крестца. Я живу этот месяц в каком–то сюрреализме. Что происходит?" – написала шокированная Лера Кудрявцева.

Подписчики пожелали ведущей скорейшего восстановления и крепкого здоровья. Некоторые намекнули, что в жизни все происходит неслучайно.

"У меня был период в жизни, когда "сыпалось" одно за другим, и в итоге сложный перелом лодыжки, с операцией. Я была "выбита" из колеи почти на пять месяцев. Подруга сказала, что значит я что-то не так делаю в жизни, не так думаю... В общем, это свыше дали мне таким образом вынужденную паузу переосмыслить свою жизнь", – отметила подписчица.

Ранее "Дни.ру" писали, что актриса Алиса Фрейндлих так до сих пор и не смогла побороть коронавирус. Она находится в больнице в Санкт-Петербурге и проходит интенсивную терапию.

