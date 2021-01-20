Цитокиновый шторм: у госпитализированной с ковидом Фрейндлих начались осложнения

Российская актриса Алиса Фрейндлих была госпитализирована с коронавирусом еще до Нового года. Однако несмотря на все усилия врачей, ее состояние по прежнему остается тяжелым.

На днях мир порадовала хорошая новость о том, что измученной ковидом Аличе Фрейндлих стало лучше, и она идет на поправку. Однако сегодня стало известно, что до полного выздоровления еще далеко, и все не так просто.

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Дело в том, что выздоровлению Алисы Фрейндлих мешает одно осложнение, которое не позволяет врачам ввести некоторые медикаменты. Это и не дает актрисе излечиться.

Сейчас Алиса Фрейндлих лежит в больнице в Санкт-Петербурге. Там она находится с 28 декабря прошлого года, а заболела она еще 18 декабря. Ряд СМИ сообщал, что народная артистка СССР в реанимации на аппарате ИВЛ. Потом стало известно об улучшении состояния. Однако поражение легких у нее составляло 80%, а значит, лечение будет долгим.

Рядом с мамой находилась ее 52-летняя дочь Варвара. Она день и ночь следила за состоянием актрисы. У самой Варвары тоже подтвердился ковид.

Как сообщает "КП", у Алисы Фрейндлих обнаружили кисту в печени. Это осложняет лечение. Также негативным фактором стало многолетнее курение. Более того, по данным СМИ, актриса перенесла цитокиновый шторм – состояние, из которого редко кому удается выбраться живым.

"Сейчас ее состояние остается стабильно тяжелым", – рассказал врач актрисы.

Ранее "Дни.ру" писали, что состояние Алисы Фрейндлих изменилось.