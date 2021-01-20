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Взбешенная мать вмазала Бузовой

Взбешенная мать вмазала Бузовой

Ольга Бузова. Фото: Dmitry Golubovich/globallookpress.com
20 января Ольга Бузова отметила 35-летие. В честь юбилея она вместе с матерью Ириной дала совместное интервью.
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Певица призналась, что воспитывалась в строгости, но не держит обиды на родительницу. Ее мама же вспомнила, как отправила дочь в пять лет в школу, потому что в четыре года та уже читала. Ирина считала, что в семье растет будущий Эйнштейн.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Однако однажды Ольга Бузова вывела мать из себя. Женщина подняла руку на дочь за то, что та не смогла рассказать ей правило. Девочка запнулась, и уставшую после работы Ирину "будто переклинило". Она отругала дочь два часа требовала повторить это правило. "Кричала на нее и даже шлепнула", – поделилась мать телеведущей.

Ирина отметила, что это было всего один раз. Но теперь она убеждена, что ее внуки будут самыми счастливыми детьми на свете, потому что, считает мать Ольги Бузовой, выводы для себя можно сделать лишь на собственном опыте.

Ранее Ольга Бузова и ее возлюбленный Давид Манукян отдохнули на Мальдивах. Там артистка не отказывала себе в деликатесах. Из-за неконтролируемого питания звезда набрала лишние килограммы. Теперь она не может спокойно смотреть в зеркало. На отдыхе певица ела пасту, пиццу и многие другие не очень полезные блюда.

Как писали "Дни.ру", на Мальдивах пара сыграла свадьбу за 50 тысяч рублей. В России такое бракосочетание не считается действительным. На родину знаменитость вернулась 16 января, после чего сразу принялась приводить себя в форму.

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Автор: 20 января 2021, 17:30 Источник: Woman's Day ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в вульгарном виде пришла на шоу Первого канала

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