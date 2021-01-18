"Роль для меня!" Ольга Бузова станет ведущей нового сезона "Последнего героя"

Ольга Бузова провела новогодний отпуск на Мальдивах, но уже опять с головой в работе. Оказалось, ей есть чем удивить.

"Я была бы не я, если бы даже в этом прекрасном отпуске не задумывалась о работ, – призналась Ольга. – В какой-то момент мне стало очень не хватать съемок, рабочего драйва, но в холодной Москве весь рабочий драйв обязательно остудят суровые "-17". Я подумала, что идеально было бы оказаться на съемках на каком-нибудь необитаемом острове, вдали от цивилизации – под палящим солнцем, с пальмами вместо декораций".

И тут я вспомнила про "Последнего героя", – продолжает Бузова. – Еще 20 лет назад я с замиранием сердца смотрела первый сезон и так хотела поучаствовать, проходить сложные испытания, побороться за первое место (думаю, у меня бы вышло! ). Со временем амбиции выросли и я уже видела себя ведущей шоу. И на океанском пляже в отпуске я окончательно убедилась в том, что роль ведущей "Последнего героя" создана для меня".

Судя по всему, она, действительно, скоро станет вести этот проект. Пока же на своей странице в социальной сети "Инстаграм" она спросила поклонников, как бы они отреагировали, увидев ее у руля "Последнего героя".

Напомним, реалити-шоу "Последний герой" – российская версия формата, придуманного в Великобритании. Премьера в России состоялась 17 ноября 2001 на Первом канале, а с марта 2019 года проект выходит на телеканале "ТВ-3". Дата нового сезона пока держится в тайне.