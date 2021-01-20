Зараженному Ефремову потребовалась помощь врача в колонии

Отбывающий наказание за смертельное ДТП в колонии Белгородской области Михаил Ефремов заболел. У актера ослаб иммунитет.



У звезды театра и кино появились симптомы ОРВИ: насморк, озноб и другие признаки заболевания. В связи с ухудшением состояния здоровья Михаил Ефремов обратился к тюремному врачу.

По данным источника, у артиста нет коронавируса. Сейчас актеру значительно лучше, но его все же посадили на карантин.

Михаила Ефремова быстро подняли на ноги, потому что в колонии работают очень хорошие медики. В белгородском спецучреждении строго соблюдаются меры предосторожности, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции среди заключенных и персонала. На прогулку заключенные выходят в масках, а посетители обязаны надевать специальные противовирусные защитные костюмы.

Напомним, Михаил Ефремов осужден на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года в центре Москвы. Артист находился за рулем своего внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.

Как писали "Дни.ру", артист сомневается в том, что когда-нибудь вернется к работе. Михаил Ефремов считает, что после освобождения из колонии не сможет продолжить актерскую карьеру.

