"Подчиняется шакалью": Михаил Ефремов в колонии столкнулся с шантажом

В свежем интервью Джигурда заявил, что в тюрьме на Ефремова оказывают давление. Под прессингом оказалась и жена артиста Софья Кругликова.
Дескать, супруги по указке неких лиц совершают нелогичные действия. Например, они отказались от услуг адвокатов Эльмана Пашаева и Андрея Алешкина. Последнего, к слову, нанял именно Никита Джигурда. Михаил, "подчиняется шакалью", считает актер.
Никита Джигурда уверен, что его приятеля подставили, ДТП было постановочным. Якобы Михаила хотят как можно дольше продержать за решеткой. Цель злоумышленников – деньги и документы, которые находятся в банковской ячейке Ефремова.
"Я утверждаю и буду продолжать утверждать, что Михаил не сидел за рулем", – сказал Никита.
Актер дает руку на отсечение, что уже через год вытащит друга из тюрьмы. Джигурда готов сделать для этого все возможное. Никита с сожалением отметил, что Михаил уже опустил руки и не верит, что освободится раньше срока.
Никита Джигурда опроверг информацию о том, что Софья Кругликова собирается развестись с Михаилом Ефремовым. Знаменитость уверила, что отношения между супругами остаются теплыми.
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