Осталась не у дел: Яна Троянова поставила на место раскатавшую губу Ольгу Бузову

"Актриса Яна Троянова в третий раз подряд станет ведущей шоу "Последний герой", – сообщили на канале "ТВ-3". – Действие нового сезона самого экстремального проекта канала перенесли из-за эпидемиологических ограничений с Филиппин в Африку, на Занзибар".
В шоу "Последний герой. Чемпионы против новичков" встретятся победители и участники предыдущих сезонов, выбранные голосованием зрителей: в команду "Чемпионов" вошли Надежда Ангарская, Елена Барткова, Александр Матвеев, Аида Мартиросян, Сергей Одинцов, Димитрий Павлюк, Елена Перова и Алексей Полихун. Им противостоит племя телезрителей, отобранных по итогам открытого всероссийского кастинга– впервые в истории формата он проводился в социальной сети "ВКонтакте".
Напомним, на днях о своем желание стать ведущей легендарного шоу сообщила Ольга Бузова – мол, эта роль создана для нее. Она спросила подписчиков, что те думают об этой идее. Но к этому моменту в Африку уже высадилась съемочная группа ТВ-3 во главе с Трояновой...
О дате премьеры нового сезона популярного телепроекта пока не сообщается.
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