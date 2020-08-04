Яна Александровна Троянова актриса

Яна Троянова – российская артистка, которая снялась в небольшом количестве лент, но уже успела завоевать любовь зрителей. Сниматься в кино девушка начала только в 2007 году.

Яна Троянова: биография

Попав в сериал «Ольга», актриса сыграла роль бабушки главного героя. Перед тем были яркие работы в известных драмах «Жить», «Волчок». Фильм «Волчок» основан на реальных событиях и показывает всю российскую действительность – реальную историю девочки, которая страдает от одиночества. Трояновой досталась роль матери ребенка. Лента получила много наград и почетную грамоту на Кинотавре-2009.

Семья

Отец звезды – ресторанный певец Смирнов Виктор. Яночка стала его внебрачной дочерью. Отец девочки был женат, а 18-летняя мать, секретарша в университете, решила растить ребенка одна. Отчество мама придумала дочери сама. В графе «отец» в документе значится Александр Сергеевич. Также мама сменила свою фамилию. Позднее в неполной семье родилась еще одна девочка, у Яны есть младшая сестренка.

Детство и юность

Яна Троянова воспитывалась бабушкой, поскольку мать все время пропадала на работе. Когда девочке исполнилось 5 лет, бабушка заболела раком и умерла. Как вспоминает Яна, детство вовсе не было безоблачным – учителя не очень любили артистичную девочку, считали ее хулиганкой, поэтому успеваемость в школе «хромала». Такие новости ученицу не расстраивали.

Девочка, однако, приняла участие в концерте к 7 ноября – сыграла роль уборщицы хлопка. Малышка обладала отличной пластикой и грацией, блестяще исполнила танцевальный номер на школьной сцене.

Когда выпускница окончила среднюю школу, на дворе правили лихие 90-е. В условиях кризиса выживать было непросто. Актерство было не востребовано, девушка даже не думала поступать в театральный. В 24 года подала документы в Уральский университет и выучилась на филолога.

После окончания ВУЗа молодая женщина поняла, что не любит свою новую профессию. Она поступила в театральный институт. Преподаватели стали выделять талантливую студентку, из-за чего у нее возникли конфликты с однокурсниками. Университетские правила были девушке не по душе, поэтому она бросила ВУЗ, так и не получив диплом актрисы.

Яна Троянова: карьера

Не смотря на отсутствие диплома, Яна стала актрисой и попала в большое кино. Однако в начале дарование играло в местных театрах. В 2009 году на экраны вышел дебютный фильм режиссера Сигарева «Волчек». Роль в киноленте досталась и Трояновой.

Начало

В 2009-м дебютировал фильм режиссера Сигарева «Волчек». Роль в киноленте досталась и Трояновой. Картина стала «путевкой в большое кино».

Переломный момент

С 2012 года артистка стала активно сниматься. Появились фильмы с ее участием, которые, в основном, были социальными драмами. Каждая роль непростая. Фильм «Жить» - история о больном СПИДом наркомане. Яна сыграла его возлюбленного. За роль талантливая девушка была номинирована на премию Ника.

Далее последовали сериал «Ольга», трагикомедия «Кококо», в котором звезда сыграла вместе с Михалковой Анной. Артистка также попробовала себя в профессии режиссер – выпустила киноленту «Рядом». Комедийный сериал «Ольга» рассказывает о жизни матери-одиночки, которая в любом случает не теряет самообладание.

В 2015 году вышла лента «Страна Оз», в котором Трояновой снова досталась главная героиня. Также девушка была приглашена в молодежный ситком «Детки».

Яна Троянова: личная жизнь

Карьера талантливой знаменитости тесно переплетается с личной жизнью. В первый раз девушка «выскочила» замуж за дворового приятеля Костю. Вскоре молодая семья распалась. После развода бывший супруг умер от болезни.

Удачный брак

В 2009 году артистка сыграла в пьесе Василия Сигарева. Однажды мимоходом девушка попросила зажигалку у драматурга, и молодые люди обратили друг на друга внимание. Василий стал для Трояновой настоящим театральным наставником и мужем.

В 2011 году артистка пережила большое горе – ее 20-летний сын, выйдя из тюремного заключения, покончил с собой.

Яна Троянова: интересные факты

Приняла участие в программе «Последний герой» в 2019 году в качестве ведущей;

Роли актрисы

Каждый фильм, в котором звезда принимает участие, не простой. Новости после премьер всегда пестрят хвалебными отзывами зрителями об игре знаменитости, которая не имеет актерского образования.

Фильмы

«Волчок» - 2009, мама.

«Жить» - 2011, сыграла Гришку.

«Кококо» - мелодрама вышла в 2012, сыграла Вику.

«Страна Оз» - 2015, Лена.

Сериалы

«Ольга» все сезоны – 2016-2019, сыграла Олю.

Актриса сегодня

Актриса сейчас снимается в кинолентах «Марафон желаний» и «Конец фильма». Не забывает о любимом мужем. Яна Троянова упорно работает на съемочной площадке и верить, что не утратит любовь зрителей.