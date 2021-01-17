Костенко лишилась престижной работы

Весной 2020 года Дмитрий Тарасов переехал в Казань из-за контракта с местным футбольным клубом "Рубин". Вслед за ним улетела возлюбленная, взяв с собой детей. Спустя несколько месяцев Анастасия Костенко устроилась на работу. Она стала ведущей "Ак Барс Шоу" и говорила в эфире о хоккее.
Модель недолго находилась в этой должности. Накануне Костенко, опубликовав в "Инстаграм" несколько снимков, сделанных во время эфира "Ак Барс Шоу", сообщила, что больше не будет ведущей этой передачи. Очевидно, что увольнение связано с завершимся контрактом Тарасова с "Рубином" и его возвращением в Москву.
Перед тем, как переехать в столицу, Анастасия и Дмитрий провели время на Мальдивах. Модель выложила множество снимков с отпуска. Там же семья отметила новогодние праздники.
Ранее "Дни.ру" писали, как российские звезды, в том числе Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов, провели время за границей в январе. Так, певец Сергей Лазарев, его друг Влад Топалов вместе с супругой Региной Тодоренко отдохнули на Бали, а Лолита Милявская – в Дубае.
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