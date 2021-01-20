Моргенштерн сделал заявление об участии в "Евровидении"

В 2020 году любимое всеми мероприятие было отменено из-за ограничительных мер, связанных с пандемией Covid-19. Этой весной организаторы планируют провести "Евровидение" в традиционном формате. Однако пока неясно, будут ли в зале зрители, и как будет решен вопрос со странами, статистика в которых не улучшается.

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