Моргенштерн сделал заявление об участии в "Евровидении"

Все трудности и домыслы совершенно не мешают музыкантам и продюсерам размышлять на тему потенциальных участников. Самым первым заявление сделал Иосиф Пригожин. Он сообщил, что не одобряет дальнейшее участие Little Big в шоу. "У меня такое ощущение, что мы вцепились в одну группу. Это глупость какая-то", – уверен продюсер. Супруг Валерии предложил отправить на "Евровидение" скандального рэпера Моргенштерна вместо группы. "Отвечаю, он "порвал" бы всех. Обматюкал их всех там, как они это любят", – заявил супруг Валерии.
Сам исполнитель достаточно быстро отреагировал на предложение продюсера. В своем "Инстаграм" он опубликовал "историю", в которой на темном фоне лаконично ответил всем: "Я готов ехать на "Евровидение"", – а также добавил в нецензурной форме, что и правда победит всех.
Кандидатуру артиста в юмористической форме поддержал популярный исполнитель и бизнесмен Тимати. Он написал: "Поддерживаю кандидатуру Моргенштерна на "Евровидение". Его можно выиграть и, самое главное, все есть: и ногти, и главный хит. Предлагаю поддержать петицию и открыть голосование!", – высказался он.
Напомним, конкурс существует с 1956 года. За это время Россия становилась победителем лишь однажды. В 2008 году "Евровидение" выиграл Дима Билан с песней "Believe".
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