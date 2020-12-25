"Не верила, что год может так погано закончиться": Гузеева в шоке от появления рэпера Моргенштерна на "Давай поженимся"

Слухи о том, что в эфире Первого канала может появиться одиозный исполнитель, ходили ещё в начале декабря. Но тогда мало кто поверил, что такое может произойти.

Тем не менее, знаменитый рэпер Алишер Валеев, известный под творческим псевдонимом Моргенштерн действительно принял участие в новом выпуске шоу "Давай поженимся". Однако худшие опасения поклонников передачи не сбылись и кумир молодёжи не стал главным героем ток-шоу.

Валеев пришёл поддержать своего товарища – 21-летнего продюсера и видеоблогера Артёма Готлиба, использующего псевдоним Слава Марлоу. Он помогал коллеге выбрать одну из трёх невест, которых пытались сосватать молодой звезде. Для зрителей и ведущих шоу поведение Готлиба стало неожиданностью: на протяжении всего эфира молодой человек была скромен и даже не произнёс ругательных слов.

Рэпер Моргенштерн посоветовал Артёму остановить свой выбор на 25-летней уроженке Японии Марине, поскольку тот увлекался японской культурой и испытывал тягу к этой стране. В итоге именно она и стала новой спутницей Готлиба.

Тем не менее, поведение самого Алишера Валеева поистине шокировало ведущих. Он бурно реагировал на происходящее, прямолинейно отвечая другим участникам шоу и издавая странные звуки. Лариса Гузеева призналась, что для неё его визит стал настоящим потрясением.

"Я не верила, что год может так погано закончиться без какого-то прекрасного потрясения для меня. И вот оно случилось", – прокомментировала выпуск Гузеева.