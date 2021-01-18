Сын Алибасова сделал заявление о насильном удержании больного отца в квартире

Ранее пиар-директор продюсера сообщил о том, что сын удерживает Бари Каримовича взаперти. Вадим Горожанкин рассказал, что он не разрешает отцу видеться с Лидией Федосеевой-Шукшиной и подчиненными с 16 января.

Директор подчеркнул, что сын продюсера нанял охранника, который никого не пускает в квартиру, где находится сам Алибасов. По его словам, наследник не одобрил примирение папы с бывшей женой. Известно, что новогодние праздники они провели вместе, после чего запланировали обнародовать истинные причины развода, однако сенсационная съемка не состоялась. Наследник Алибасова якобы приказал перевести ему 780 тысяч рублей за эксклюзивные кадры.

Также Горожанкин отметил, что уже долгое время занимается финансовыми вопросами продюсера. Однако сыну не по душе такой расклад, поэтому два дня назад пиар-директор был уволен. "Не считаю его заявление легитимным, так как он не брал меня на работу, чтобы так заявлять", – высказался он. Сотрудник обеспокоен состоянием здоровья бывшего руководителя и считает, что ему срочно нужна медицинская помощь. "Иначе его скоро не будет", – заявил Вадим.

Только что появился комментарий сына продюсера. Он отрицает все слова, сказанные бывшим пиар-директором. "На данный момент Вадим Горожанкин уволен за то, что он воспользовался не самым лучшим состоянием отца и продал интервью с ним журналистам. Все это не было согласовано со мной", – ответил он журналистам. "Горожанкин как человек плохой, но пиарщик, признаться честно, из него очень хороший. В последнее время он перестал согласовывать с нами репортажи и материалы о папе, поэтому мы вынуждены были расстаться", – отметил сын Бари Каримовича. "Так что слухи о запертом в квартире отце – тупая выдумка Горожанкина", – объяснил наследник шоумена.

Опроверг Алибасов и информацию о плохом самочувствии звезды. По его словам, продюсер просто не хочет никого видеть, а Горожанкин все еще пытается заработать на нем. "Видимо, у кого-то средства после Нового года закончились", – закончил сын Бари Алибасова.





