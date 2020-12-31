Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье Шоу "Дом-2"

Топ новостей года

Рядом с Заворотнюк: подробности похорон онкобольного Буйнова
Лучше всех: дети несут цветы и игрушки к могиле внезапно умершего Галкина
Растолстевшего донельзя Николаева пришибло смертью
Кудрявцеву с инсультом увезли в больницу после известия об уходе партнера
Стало известно о сильном давлении на Эрнста после позора в Новый год
партнеры
Четверг
31 декабря
Лента новостей
11:56
Оценить масштаб проблемы: актер "Интернов" оголился на камеру
11:51
В Петербурге школьника ударили ножом во время конфликта
11:50
"Мужчины бывают непредсказуемы": Водонаева определила будущее сына
11:14
"Он устал жить": адвокат сделал тревожное заявление о состоянии Алибасова
11:07
Устоять не было шанса: чем Зудина пленила Табакова
11:04
Число заразившихся коронавирусом в России выросло на 27,7 тысячи
10:54
"В 2020-м пришлось пройти и пережить многое": как Повалий готовится к Новому году
10:43
В Москве карета скорой помощи столкнулась с тремя машинами
10:16
Митя Фомин поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом
10:04
Наглая провокация: Цискаридзе втянули в грязный гей-скандал
10:01
Стало хуже: инфицированного Грачевского доставили в реанимацию
10:01
В России подорожали макароны и сахар после поручения Путина заморозить цены
09:55
"Застраховала грудь": Семенович решилась на смелый поступок из-за происков мошенников
09:42
На госпитализированную с коронавирусом Фрейндлих обрушилась череда несчастий
09:34
"Слившего" интимную переписку вдовца Легкоступовой пристыдили
09:28
Лучшие телепрограммы Новогодней ночи-2021
09:03
Повалий поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
08:49
Кричал с утра до ночи: вскрылись шокирующие подробности последних дней Джигарханяна
08:41
Депутат Рады Рабинович о разочаровании в Зеленском: Он не лох, лохи – мы
08:15
"Какой год, такой и победитель": народ негодует из-за итогов финала девятого сезона шоу "Голос"
06:01
"В глазах потемнело": Звезда "Дома-2" разбилась в страшном ДТП
04:02
Анита Цой поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
02:00
Малахов не хочет делать из сына еще одного Гном Гномыча: Мнение ребенка надо спросить
00:07
Коронавирус: последние новости на сегодня, 31 декабря 2020 года
23:59
Сын растет копией Евгения Миронова
23:05
Гороскоп на сегодня, 31 декабря 2020 года
21:43
Самое важное о вакцинации против коронавируса
21:06
Алена Кравец поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
20:57
Названы пугающие последствия недостатка витамина B12 в организме
20:42
Пациент из Швейцарии скончался после вакцины от Pfizer
20:40
65-летняя Долина закрутила новый роман
20:33
ВСУ обстреляли Донбасс запрещенными снарядами
20:14
Леонид Барац впервые показал лицо новорожденного сына
19:23
Войди в меня нежно: фото бесстыжих гей-утех похожего на Цискаридзе мужика довело до тошноты
19:18
Забывший про Фриске Шепелев прилюдно показал ласки со своей новой возлюбленной
19:03
"Это прямо мука": Лазарев взвыл из-за страшной болезни
18:55
Самопиар с молоком матери: сын Собчак обратился к Деду Морозу
18:39
Жителей Подмосковья предупредили о сильном тумане
18:30
Пищевод не пропускает: Алибасов перестал есть
18:26
Разин вывел Шатунова на чистую воду
18:00
Нерадостный Дмитрий Нагиев обратился к народу: Больше не завидую
17:58
"Я так обалдел": сын ввел Лазарева в ступор неожиданным вопросом
17:51
Зеленского уличили в превышении полномочий: грозит ли ему импичмент
17:50
Тодоренко загремела в больницу с травмой
17:46
"Мужики обабились!": Стаса Михайлова перепутали с бабушкой
17:30
Знаменитый композитор умер от коронавируса
17:22
Голосистый Басков дал фору Киркорову
17:19
"Я опасаюсь": бывший муж помешал Гагариной улететь в отпуск с дочерью и новым любовником
17:12
В аэропорту Йемена прогремел мощный взрыв
16:59
"Без всякого зазрения совести": рассчитавшаяся с долгами Волочкова решила покинуть страну
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Хотела меня унизить": Цымбалюк-Романовская о неожиданной встрече с вдовой Джигарханяна
Кричал с утра до ночи: вскрылись шокирующие подробности последних дней Джигарханяна
"Я выхожу замуж!": Наташа Королева дерзко ответила изменщику Тарзану
В новогоднюю ночь Юля придет в каждый дом: мать Началовой предупредила россиян
"Прекратите смешить народ": на хвастающуюся горами денег Пугачеву вылили ушат помоев
65-летняя Долина закрутила новый роман
Шоу-бизнес

"Он устал жить": адвокат сделал тревожное заявление о состоянии Алибасова

Бари Алибасов. Фото:Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
29 декабря стало известно, что Бари Алибасов снова попал в больницу. Сотрудникам правопорядка пришлось взломать дверь в квартиру. СМИ известно только то, что артист упал с лестницы, получил многочисленные ушибы и сотрясение головного мозга. Сын исполнителя уверен: на отца было совершено покушение.
прочитано 267 раз

Как сообщает "Пятый канал", адвокат Бари Алибасова Сергей Жорин обеспокоен состоянием подопечного. "У меня очень нехорошие предчувствия в отношении Бари Каримовича Алибасова. Он всегда полон энергии, это чувствуется во всем. Я чувствую, что, да и сам он в этом признавался – он устал жить", – поделился юрист.

ПО ТЕМЕ

Пищевод не пропускает: Алибасов перестал есть

"Перелом ребер и сотрясение": сын рассказал о состоянии Алибасова после покушения

Бари Каримович Алибасов

Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

По словам Сергея, Бари Каримович преподносит подобные слова в форме шутки, однако это не так. Жорин считает, что Бари Алибасов-младший уже много раз спасал отца. "Меня беспокоит отсутствие жизненной энергии у Алибасова, увлечение алкоголем последние год-два. Ранее он не был в этом замечен", – сообщил защитник.

Сергей Жорин убежден: артисту необходима поддержка, чтобы он снова смог ощутить себя любимым и нужным. Он считает, что пора напомнить Бари Алибасову, насколько он талантлив и востребован. А Новый год – самое время для таких слов.

Напомним, Бари Алибасов – младший переживает за отца и был вынужден экстренно прилететь из Калининграда в Москву. Он уверен: Бари Каримович не мог сам упасть с лестницы, так как пользовался лифтом. По его мнению, алкоголь здесь совсем не является главной причиной, кто-то совершил покушение на артиста. Наследник считает, что отец либо был жестоко избит, либо его просто с силой сбросили с лестницы. Он обратился в полицию. Адрес больницы, в которой находится продюсер не сообщается.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 31 декабря 2020, 11:14 Источник: "Пятый канал" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бари Алибасов показал квартиру после пожара

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
А дурью маяться и идиота из себя корчить он не устал?
1

Популярные темы форума

Политика

Зеленского уличили в превышении полномочий: грозит ли ему импичмент
Лукашенко обвинил оппозицию в попытке развалить Белоруссию: Буду наглухо стоять
Глава МИД Украины пообещал сделать тему Крыма "адской" для России
Погребинский об отношениях Москвы и Киева: Вернулись к состоянию при "позднем" Порошенко

Шоу-бизнес

"В 2020-м пришлось пройти и пережить многое": как Повалий готовится к Новому году
Митя Фомин поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом
Наглая провокация: Цискаридзе втянули в грязный гей-скандал
Стало хуже: инфицированного Грачевского доставили в реанимацию

Проишествия

Вскрылись подробности жуткого убийства хореографа в Москве
Раскрыты жуткие причины гибели светской львицы после психбольницы
Жених с шоу "Давай поженимся!" оказался педофилом
Полицейский прострелил ногу 13-летней девочке: Сильно кричала

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

Изменившуюся до неузнаваемости молодую жену Петросяна приняли за Боярскую

Девушка показала роскошный образ

Шоу-бизнес

Бывший муж запретил Гагариной покидать Россию вместе с дочерью

Певица собралась в Африку

Шоу-бизнес

Тодоренко загремела в больницу с травмой

Ведущая находится в Индонезии
Шоу-бизнес

"Я так обалдел": сын ввел Лазарева в ступор неожиданным вопросом

Артист еле нашелся, что ответить

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 31 декабря 2020 года
Гороскоп для Рыб на 2021 год
Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2020 года
Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Плющенко в шоке от высоких оценок подопечным Тутберидзе: Происходит абсурд!
"Я лежал в реанимации": Плющенко рассказал о тяжелой болезни
По стопам Липницкой? Еще одна молодая фигуристка стала мамой
Ужасные боли: Татьяна Тарасова передвигается на инвалидном кресле

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+