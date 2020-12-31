"Он устал жить": адвокат сделал тревожное заявление о состоянии Алибасова

29 декабря стало известно, что Бари Алибасов снова попал в больницу. Сотрудникам правопорядка пришлось взломать дверь в квартиру. СМИ известно только то, что артист упал с лестницы, получил многочисленные ушибы и сотрясение головного мозга. Сын исполнителя уверен: на отца было совершено покушение.

Как сообщает "Пятый канал", адвокат Бари Алибасова Сергей Жорин обеспокоен состоянием подопечного. "У меня очень нехорошие предчувствия в отношении Бари Каримовича Алибасова. Он всегда полон энергии, это чувствуется во всем. Я чувствую, что, да и сам он в этом признавался – он устал жить", – поделился юрист.

По словам Сергея, Бари Каримович преподносит подобные слова в форме шутки, однако это не так. Жорин считает, что Бари Алибасов-младший уже много раз спасал отца. "Меня беспокоит отсутствие жизненной энергии у Алибасова, увлечение алкоголем последние год-два. Ранее он не был в этом замечен", – сообщил защитник.

Сергей Жорин убежден: артисту необходима поддержка, чтобы он снова смог ощутить себя любимым и нужным. Он считает, что пора напомнить Бари Алибасову, насколько он талантлив и востребован. А Новый год – самое время для таких слов.

Напомним, Бари Алибасов – младший переживает за отца и был вынужден экстренно прилететь из Калининграда в Москву. Он уверен: Бари Каримович не мог сам упасть с лестницы, так как пользовался лифтом. По его мнению, алкоголь здесь совсем не является главной причиной, кто-то совершил покушение на артиста. Наследник считает, что отец либо был жестоко избит, либо его просто с силой сбросили с лестницы. Он обратился в полицию. Адрес больницы, в которой находится продюсер не сообщается.