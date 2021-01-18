"Похоже, анорексия": Гагарина выставила пятую точку на всеобщее обозрение

Полина Гагарина провела на Мальдивах несколько недель. Певице удалось расслабиться и забыть о проблемах, которые ее заботили в 2020-ом. Она купалась и загорала вместе с детьми, а также делала множество снимков. Некоторые кадры знаменитость публикует даже по прилете домой.
Например, накануне Гагарина выставила в "Инстаграм" фотографию, на которой запечатлена со спины. Так звезда продемонстрировала ягодицы, прикрытые нижней частью купальника. Певица позировала стоя на причале, ведущем к туристическим домикам на мелководье. Под кадром Полина написала, что душой находится еще на островах.
Поклонники одарили Гагарину всевозможными комплиментами. Многие оценили точеную фигуру знаменитости. Некоторые же, напротив, забеспокоились. Мол, певица очень похудела. "Полина, надо немного поправиться", "Похоже, анорексия", – высказались фолловеры.
Напомним, ранее "Дни.ру" подробнее писали, как Полина Гагарина провела роскошный отдых на Мальдивах. Говорят, певица находилась там в компании нового друга – музыкального продюсера Владимира Чинаева.
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