"Мир болен!": бывший муж сорвался из-за вопросов о Гагариной

Дмитрий Исхаков является активным пользователем социальных сетей. Он часто общается со своими подписчиками, показывает детали съемочного процесса, а также делится своими переживаниями.

На этот раз все началось с безобидного поста. Фотограф выложил красивую черно-белую фотографию с девушкой. Сам он на снимке выглядит очень естественно и органично.

"Интересно... Как бы сложилась моя жизнь, не встань я по другую сторону камеры", – подписал он. Многие поклонники начали выдвигать свои предположений и расписывать возможные исходы событий. Однако внимание пользователей и самого фотографа привлек один комментарий.

"Интересно, как она теперь сложится. Без материальной поддержки жены и долги тянут к земле", – написала неизвестная женщина. Как сообщает РИА ФАН, фотограф не выдержал и ответил ей, выложив комментарий в "историю" своего "Инстаграм": "Взрослая женщина, прожившая целую жизнь, на полном серьезе пишет такое совершенно незнакомому человеку! Этот мир болен!" – негодовал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Дмитрий Исхаков после развода действительно остался с долгами на руках, в то время как звезда улетела отдыхать на Мальдивы. Еще до суда ходили слухи, что причиной конфликта между супругами стали неравные доходы возлюбленных. После расторжения брака СМИ подсчитали, что примерный долг фотографа составляет сто тысяч рублей.

