Гагарина потратила несколько миллионов на роскошный отдых

Новогодние каникулы звезды продлились около двух недель. За это время Полина Гагарина успела позагорать на белоснежном песке в компании сына Андрея от первого брака и дочери Мии от второго. Примечательно, что поездка не обошлась и без нового ухажера исполнительницы.

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