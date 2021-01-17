Гагарина потратила несколько миллионов на роскошный отдых

Журналисты вычислили, что с ними отдыхал новый друг звезды – музыкальный продюсер Владимир Чинаев. Совместные фотографии пары в сети так и не появились. Напомним, что мужчина все еще состоит в браке и воспитывает наследников.
Необычная компания туристов расположилась на одной из вилл на острове Хуравалхи. На сайте указано, что стоимость проживания в этих апартаментах составляет порядка 300 тысяч рублей в сутки. Конечно же, за такие деньги отдыхающих ждет система "все включено". Холодильник, заполненный дорогим вином, выход к Индийскому океану и собственный бассейн тоже входят в стоимость номера.
Что касается перелета, то и здесь звезда решила не мелочиться. Летала туда-обратно Гагарина на частном самолете. И так понятно, что это весьма дорогое удовольствие. Однако Полина спокойно рекламирует авиакомпанию, осуществляющую рейс на Мальдивы.
Поговаривают, что это очередной пиар-ход, благодаря которому вся семья исполнительницы бесплатно добралась до острова. Особо интересующиеся поклонники подсчитали, что общая стоимость шикарного отдыха составила четыре миллиона рублей.
Стоит отметить, что Гагарина увезла маленькую дочь без согласия бывшего мужа. Выяснилось, что фотограф запретил Полине вывозить за рубеж их общую дочь Мию. Мужчина заверил, что артистка нарушила закон, так как не согласовала с ним условия путешествия.
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