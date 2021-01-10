"У кого больше?": Гагарина померилась достоинством с молодым красавцем

После умопомрачительного похудения Полина Гагарина старается как можно больше демонстрировать свои уникальные физические данные на камеру. Звезда то и дело показывает в сети фигуру, как результат колоссального труда, и ждет от поклонников восторженных комментариев. Недавно певица открыла фанатам еще одно свое достоинство – выдающийся бицепс. Она не только сфотографировала двуглавую мышцу плеча, но и померилась ей со своим сыном Андреем. "У кого больше?", – спросила Полина Гагарина у подписчиков своего инстаграм-канала.
В кадре поп-дива и ее наследник расположились на пляже Мальдивской республики в купальных костюмах. Артистка восторженно встала в позу и напрягла правую руку с гордо поднятой головой. Андрей последовал примеру матери и тоже напряг бицепс. Судя по фото, молодой человек восхищен физическими данными своей родственницы-соперницы.
Пользователи Сети не смогли пролистать в инстаграм-ленте такую публикацию. "У сына больше.", "Нереально красивые!", "Мальчишек не перегнать.", "Как приятно видеть молодую маму с сыном", "Фигура-зверь!", "Не знаю про бицепс, но грудь у обоих одного размера.", "Мама выглядит увереннее", – написали поклонники Полины Гагариной к фото.
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