Расставшуюся с мужем Полину Гагарину заметили с известным певцом

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков расстались после нескольких лет брака. А теперь артистку сняли вместе с коллегой по отечественному шоу-бизнесу.

Слухи о том, что у Полины Гагариной проблемы в личной жизни, пошли несколько месяцев назад. Наблюдательные поклонники заметили отсутствие у певицы обручального кольца. А недавно муж артистки, фотограф Дмитрий Исхаков подтвердил, что они больше не вместе.

Теперь поклонники гадают, с кем проводит время популярная исполнительница. Кто-то уверен, что у нее роман с личным тренером. Другие говорят, будто певица увлечена молодым рэпером. Третьи полагают, что у нее отношения с влиятельным бизнесменом.

На днях Полину Гагарину сняли в компании певца Димы Билана. Они пришли на праздничный эфир "Русского радио". Радиостанции исполнилось 25 лет.

В студию Дима Билан явился с модной прической. Он дополнил образ подчеркнуто повседневной одеждой и темной бейсболкой.

В эфире отметилась и певица Ирина Дубцова, о которой тоже много судачат. Артистке то и дело приписывают романы, однако она призналась, что найти подходящего мужчину очень сложно – у нее завышенные требования. Недавно Дубцова встретила интересного человека, но что-то не получилось. Ирину постигло разочарование.

Митя Фомин, прославившийся благодаря участию в группе Hi-Fi, давно выступает сольно. Он тоже пришел поздравить "Русское радио" с юбилеем. О личной жизни певца ходят разные слухи, но он их не комментирует.