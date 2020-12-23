Боярская взвыла из-за смертельного недуга: Непонятно, как они выживают

Елизавета Боярская поделилась, как прошла ее весенняя самоизоляция. По словам артистки, несмотря на смертельную опасность, в ее жизни многое поменялось в лучшую сторону.



В марте весь мир заперся дома, опасаясь коронавируса. Российские звезды – не исключение. Сейчас многие из них называют этот период одним из счастливейших в жизни. Елизавета Боярская отметила, что время пандемии – возможно, лучшее за все отношения с Максимом Матвеевым.

Актриса подчеркнула, что ей очень стыдно в таком признаваться, ведь из-за вируса многие лишились работы, денег, родных. "У всех по-разному, но мы были все вместе, и нам не нужно было куда-то бежать или ехать", – добавила артистка. Звезда счастлива, что в течение нескольких месяцев ее дети каждый день видели маму, папу, бабушку и дедушку.

Правда, были и сложности. Как призналась Елизавета Боярская, на десятый день карантина она в буквальном смысле взвыла от усталости. По словам актрисы, как только было объявлено о режиме самоизоляции, они с мужем отпустили няню и домработницу, а значит, все заботы о семье легли на плечи актрисы.

"Я же целыми днями только и делала, что мыла, стирала, гладила, готовила, опять мыла, стирала..." – рассказала Елизавета Боярская. Впрочем, очень скоро ей удалось войти в ритм и даже начать получать удовольствие от рутинных дел. Артистка отметила, что в тот момент по-настоящему оценила труд домохозяек.

"Непонятно, как они выживают", – добавила знаменитость.

Супруг актрисы Максим Матвеев занялся классическими "мужскими" обязанностями по дому. По словам Елизаветы Боярской, муж починил на даче все, что только возможно. Как оказалось, у звезды настоящий талант к столярному ремеслу.