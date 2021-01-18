"Если довести, может и кулаком": Брежнева откровенно о проблемах в браке с Меладзе

В 2015 году в жизни исполнительницы произошло значимое событие: она вышла замуж за композитора Константина Меладзе. В шоу Армана Давлетярова Вера рассказала о том, как они с избранником пришли к семейной идиллии.

Певица призналась, что долго присматривалась к Меладзе перед тем, как согласиться стать его женой. "Во время притирки такой мысли не было. С гениями сложно. С людьми, которые чего-то добились реально сложно. К данному моменту у нас есть взаимопонимание и доверие", – прокомментировала Вера Брежнева. Сейчас каждая их встреча является долгожданной.

У пары полное взаимопонимание, супругам всегда есть о чем поговорить. Однако этому предшествовала череда неприятных событий. Артистка не скрывает: она намного эмоциональнее мужа, и раньше это мешало им жить в мире.

"Я более вспыльчивая. У Кости есть точка кипения, если его чем-то довести, то может и кулаком по столу. Раньше мне сложно было себя успокоить, а сейчас я сама успокаиваю других", – поделилась Вера Брежнева. Она подчеркнула, что стала мудрее и старается не доводить любимого мужчину.

Также звезда добавила, что секрет счастливых отношений – не пытаться изменить партнера. Нужно научиться принимать его со всеми недостатками и поддерживать в моменты слабости, а любые конфликты решать с помощью спокойных диалогов. Она рассказала, что Константин Меладзе не любит летать на самолетах, что поначалу ее страшно раздражало.

Певица пыталась убедить композитора в том, что это необходимо, но потом поняла: ей остается либо постоянно злиться, либо принять его выбор. "Я начала ездить с ним на машине. Мы проводим время вдвоем, это мечта любой женщины. Таким образом я отнеслась к тому, что нельзя изменить", – отметила Вера Брежнева.

