"Если довести, может и кулаком": Брежнева откровенно о проблемах в браке с Меладзе

Певица призналась, что долго присматривалась к Меладзе перед тем, как согласиться стать его женой. "Во время притирки такой мысли не было. С гениями сложно. С людьми, которые чего-то добились реально сложно. К данному моменту у нас есть взаимопонимание и доверие", – прокомментировала Вера Брежнева. Сейчас каждая их встреча является долгожданной.
У пары полное взаимопонимание, супругам всегда есть о чем поговорить. Однако этому предшествовала череда неприятных событий. Артистка не скрывает: она намного эмоциональнее мужа, и раньше это мешало им жить в мире.
"Я более вспыльчивая. У Кости есть точка кипения, если его чем-то довести, то может и кулаком по столу. Раньше мне сложно было себя успокоить, а сейчас я сама успокаиваю других", – поделилась Вера Брежнева. Она подчеркнула, что стала мудрее и старается не доводить любимого мужчину.
Также звезда добавила, что секрет счастливых отношений – не пытаться изменить партнера. Нужно научиться принимать его со всеми недостатками и поддерживать в моменты слабости, а любые конфликты решать с помощью спокойных диалогов. Она рассказала, что Константин Меладзе не любит летать на самолетах, что поначалу ее страшно раздражало.
Певица пыталась убедить композитора в том, что это необходимо, но
потом поняла: ей остается либо постоянно злиться, либо принять его выбор. "Я начала ездить с ним на машине. Мы
проводим время вдвоем, это мечта любой женщины. Таким образом я отнеслась к
тому, что нельзя изменить", – отметила Вера Брежнева.
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