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51-летняя Лопес похвасталась идеальной фигурой в купальнике

51-летняя Лопес похвасталась идеальной фигурой в купальнике

Дженнифер Лопес. Фото: Imagespace/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Дженнифер Лопес провела рождественские каникулы в теплых краях. Вместе с детьми и возлюбленным Алексом Родригесом она отправилась загорать на острова Теркс и Кайкос.
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Пока отечественные звезды продолжают нежиться на солнышке, голливудская актриса уже приступила к работе. Накануне артистка вернулась в США – теперь ей только и остается, что вспоминать о теплых деньках в кругу родных.

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Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес актриса, певица, танцовщица

В личном блоге Дженнифер Лопес опубликовала новый пост. Исполнительница позирует на сап-серфе лицом к камере. Для занятий спортом артистка выбрала слитный купальник изумрудного цвета. Белье отлично подчеркивает фигуру певицы – плоский живот, упругие бедра и подкаченные руки.

На второй фотографии Дженнифер Лопес уже запечатлена в рабочей обстановке. Артистка в цветастом пуховике едет по делам. "Как неделя началась и как продолжается", – пошутила певица.

Поклонники остались в восторге от роскошной фигуры 51-летней исполнительницы. "Королева!", "Боже, ты идеальная", "Просто лучшая", "Вот это тело!", "Хочу, чтобы моя бабуля выглядела так же круто, как ты", "Великолепно!" – написали в комментариях.

Напомним, ранее стало известно, что Дженнифер Лопес отменила роскошную свадьбу со своим женихом Алексом Родригесом. По словам артистки, они уже были женаты, и сейчас пару все устраивает, поэтому с женитьбой торопиться смысла нет. Как отметила звезда, она думает, что, скорее всего, больше не выйдет замуж.

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Автор: 13 января 2021, 03:58 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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